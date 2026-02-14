　
社會焦點

小心扒手！年節採購出遊人潮多　警籲提高警覺

▲小心扒手(圖／達志／示意圖）

▲北市警方提醒春節期間，出遊應該要注意周遭宵小。（圖／達志／示意圖）

記者邱中岳／台北報導

北市警方有鑑於農曆春節前夕民眾至年貨大街採購，農曆春節期間出外旅遊人潮眾多，且過年期間民眾身上常常攜帶大筆現金，所以特別針對防扒竊做宣導，提醒民眾注意附近周遭人士，以免遭宵小得逞受害。

北市警方統計，2024年竊盜案件共5250件，2025年發生數增長1487件，但破獲率也從原本的4439件增進到5642件，包括西門町商圈、寧夏商圈等人潮眾多地方容易遭竊賊盯上，但警方也能儘速破案逮人。

警方表示，春節期間，竊盜案件多方生在商店、餐飲店、市場以及百貨公司和大賣場，其次則是停車場，而因舉家出遊所以也有民宅遭闖空門洗劫的狀況，但嫌犯主要還是鎖定人潮眾多地方下手。

警方指出，嫌犯慣用手法均是趁人潮眾多之際，民眾疏於看顧自身錢包，以推擠碰撞方式靠近被害人，再利用雨傘、衣服等擋住視線，再要同夥伺機下手偷取民眾皮夾、手機等財物。

對此警方也呼籲，春節期間民眾舉家外出踏青時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置於家中，或請警方、鄰居協助巡查，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失。身處人潮擁擠之場所應提高警覺，注意查看自己隨身之財物。

小心扒手！年節採購出遊人潮多　警籲提高警覺

