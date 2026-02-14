　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲死囚王鴻偉，請求再審遭最高法院駁回確定。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

駭人聽聞的淡水情殺案件，當時25歲建商小開王鴻偉，因迷戀20歲少女，追求不成竟開賓士車撞昏少女後，將其塞入後車廂，而後拿出西瓜刀，狂砍176刀致死。王鴻偉的律師團日前向高等法院聲稱，砍殺1百餘刀可見已達行為時精神障礙的地步，請求重啟再審。高院駁回，律師團再提出抗告，最高法院也駁回聲請確定。

本案發生於2000年間。家境優渥的王男當時已經退伍但仍就讀夜間部，，家裡購買一台白色賓士轎車供其代步。當年8月間，王男購物時認識居住在淡水地區的20歲張姓少女，2人曾與數名友人一同出遊。王男多次示好，但都不被少女接受。

案發於當年9月26日，上午6時許少女準備出門上班，王男開車在少女家巷口等待，但少女拒絕上車。王男羞憤下竟開車自後方撞昏少女，並將少女塞入後車廂，本想帶到偏遠地方棄屍。但打開車廂一看，少女還沒斷氣，王男竟然拿出西瓜刀，狂砍少女176刀，將少女活活砍死。王男事後在家人陪同下，到警局報案，檢警單位對他提起公訴。

一審期間王男家人提出850萬元為條件，打算和解但未成功。一審法院將王男判處無期徒刑；不過二審到更七審期間，全都判處王男死刑、褫奪公權終身。全案於2009年5月，經最高法院駁回上訴後，死刑定讞。

前檢察總長顏大和曾為王鴻偉提出非常上訴，但遭駁回；人權團體也多次為他聲請再審，也均遭到駁回。而律師團日前也提出再審，理由是因王鴻偉因受到少女打算絕交的重大打擊，才會失去理智而瘋狂，以1百多次亂刀砍死少女。律師團認為，法官依照經驗法則應可判斷，王鴻偉殘殺手段，已達行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者之程度；所以依照憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，王鴻偉是該判決限縮不得判處死刑之人，請求重啟再審。

但高等法院審理後，認為這並未涉及本案犯罪事實認定，不足以改判無罪、免訴、免刑或輕於原確定判決所認定之罪名，並非《刑事訴訟法》規定的再審事由，因此高院駁回請求。律師團再抗告，但最高法院審理後，也駁回律師團的請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

快訊／國道1號南向台南系統「4車連環撞」　車流回堵5km

喝酒還自備檢知器「來不及用」　台中男嘆：拿紅包繳罰單

隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

撿到信用卡！鑽「加值免簽名」漏洞盜刷333次　A走25萬下場曝

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

快訊／國道1號南向台南系統「4車連環撞」　車流回堵5km

喝酒還自備檢知器「來不及用」　台中男嘆：拿紅包繳罰單

隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

撿到信用卡！鑽「加值免簽名」漏洞盜刷333次　A走25萬下場曝

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

總統賴清德連走北市2分局　贈加菜金慰問基層警員辛勞

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

李四川認了弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌緩頰：成年人要自己負責

【當局者迷】大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

社會熱門新聞

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

丟包學霸致死「惡司機」起訴　最重判無期

士院新婚法警涉嫌偷拍　被羈押禁見

過年前悲劇命案！桃園男陳屍樹上　家屬崩潰求真相

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

快訊／國1南向台南系統4車連環撞　車流回堵5km

台中死亡車禍！25歲男自撞分隔島　搶救不治

更多熱門

相關新聞

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

電影《陽光女子合唱團》票房突破5億元，為擴大電影所凝聚的社會關注與影響力，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手財團法人臺灣更生保護會，於「北、中、南」舉辦三場《陽光女子合唱團》公益包場，邀請更生家庭共同走進戲院觀賞。蔡明忠表示，這是傳遞電影中的理解與和聲精神。

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

新北割頸案定讞！死者父怒：法官敢帶回去教嗎

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

關鍵字：

法律人權死刑王鴻偉最高法院定讞淡水情殺死囚精神障礙再審

讀者迴響

熱門新聞

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面