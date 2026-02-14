追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

▲死囚王鴻偉，請求再審遭最高法院駁回確定。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

駭人聽聞的淡水情殺案件，當時25歲建商小開王鴻偉，因迷戀20歲少女，追求不成竟開賓士車撞昏少女後，將其塞入後車廂，而後拿出西瓜刀，狂砍176刀致死。王鴻偉的律師團日前向高等法院聲稱，砍殺1百餘刀可見已達行為時精神障礙的地步，請求重啟再審。高院駁回，律師團再提出抗告，最高法院也駁回聲請確定。

本案發生於2000年間。家境優渥的王男當時已經退伍但仍就讀夜間部，，家裡購買一台白色賓士轎車供其代步。當年8月間，王男購物時認識居住在淡水地區的20歲張姓少女，2人曾與數名友人一同出遊。王男多次示好，但都不被少女接受。

案發於當年9月26日，上午6時許少女準備出門上班，王男開車在少女家巷口等待，但少女拒絕上車。王男羞憤下竟開車自後方撞昏少女，並將少女塞入後車廂，本想帶到偏遠地方棄屍。但打開車廂一看，少女還沒斷氣，王男竟然拿出西瓜刀，狂砍少女176刀，將少女活活砍死。王男事後在家人陪同下，到警局報案，檢警單位對他提起公訴。

一審期間王男家人提出850萬元為條件，打算和解但未成功。一審法院將王男判處無期徒刑；不過二審到更七審期間，全都判處王男死刑、褫奪公權終身。全案於2009年5月，經最高法院駁回上訴後，死刑定讞。

前檢察總長顏大和曾為王鴻偉提出非常上訴，但遭駁回；人權團體也多次為他聲請再審，也均遭到駁回。而律師團日前也提出再審，理由是因王鴻偉因受到少女打算絕交的重大打擊，才會失去理智而瘋狂，以1百多次亂刀砍死少女。律師團認為，法官依照經驗法則應可判斷，王鴻偉殘殺手段，已達行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者之程度；所以依照憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，王鴻偉是該判決限縮不得判處死刑之人，請求重啟再審。

但高等法院審理後，認為這並未涉及本案犯罪事實認定，不足以改判無罪、免訴、免刑或輕於原確定判決所認定之罪名，並非《刑事訴訟法》規定的再審事由，因此高院駁回請求。律師團再抗告，但最高法院審理後，也駁回律師團的請求。