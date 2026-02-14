不只穿紅內褲！馬年「5大開運秘訣」一路旺到年底

▲想在馬年轉運，可以從過年前開始除舊佈新、整理氣場，為新的一年累積好運能量。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃稜涵／綜合報導

馬年想轉運，就要從過年前開始打造全新的好氣場，許多民眾趁著農曆春節前夕，除了添購新衣、佈置家中擺設，也會特別留意各種開運小細節，希望為新的一年討個好兆頭，命理網站《旺好運》就整理出過年必做的「5大開運秘訣」，不僅有助於化解煞氣，也能逐步累積好運能量，讓新的一年一路旺到年底。

1. 除舊佈新先打掃



想開運，不能只靠穿紅內褲。專家指出，環境整潔與運勢息息相關，無論是居家空間或辦公桌，都建議在過年前進行一次全面清理，將長期未使用的衣物、雜物或文件果斷丟棄，不僅能讓空間變得清爽，也象徵把過去的不順與壓力一併送走，為新年騰出迎接好運的位置。

2. 修眉整理臉部氣場



眉毛被視為影響整體氣色的重要關鍵，若眉型雜亂、雜毛過多，容易讓人看起來疲憊、精神不濟，建議在年前修整眉毛線條，同時將臉部多餘雜毛與外露的鼻毛修剪乾淨，讓整體儀容清爽，也有助於提升自信與好心情。

3. 流水聚財盆



不少民眾會在新年準備「流水聚財盆」，象徵財源滾滾而來，命理指出，流水具有活絡氣場的作用，擺放在玄關、客廳或店面，不僅能調整磁場，也有化解煞氣、招財納福的象徵意義。

4. 隨身攜帶財神符



過年前不妨抽空到廟裡參拜，向財神祈求新年順利，並求一份財神符或招財符，放在錢包中隨身攜帶，象徵把好運帶在身邊，讓財氣隨行、持續累積。

5. 五行水晶助攻



想加強財運，也可運用黃水晶或五行水晶陣，命理認為，水晶有助於開啟財運磁場，效果如同聚寶盆，擺放在家中玄關、客廳、財位或辦公室，都能為新年運勢加分。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

