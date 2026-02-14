　
2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

▲▼過年,春節,情人節,戀愛,約會,日子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲今年情人節適逢春節連假，心理專家建議初次約會選在週四，能大幅降低社交壓力並保有退路。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

規劃初次約會是一件極耗腦力的事情，從決定氣氛、挑選餐廳，到雙方時間的媒合，每個細節都充滿學問。適逢2月14日西洋情人節，今年正好也是農曆年假的第一天，不少單身族群正計畫在連假前夕與新對象見面，希望能有個美好的開始。而國外網站《Bustle》分享，在社群平台TikTok上，關於「初次約會的最佳日期」正引發熱烈討論，創作者們紛紛分享如何透過挑選日期來定調一場初見面的氛圍。

初次約會最佳夜是？

究竟哪一天才是約會的首選？許多爆紅的TikTok影片指出：週四是初次約會的最佳時機。創作者@eli.rallo在影音中提到，她最偏好週四，因為如果約會進行得順利，你們還有整個週末的空檔可以安排第二次見面；萬一約會過程慘不忍睹，你同樣有完整的週末可以自我修復、重新開機。

▲▼過年,春節,情人節,戀愛,約會,日子。（圖／取自免費圖庫pexels）

網友的評論也精確地指出了週四的優勢：「週四約會能看出對方是否願意在繁忙的週間特地為你挪出時間。」另一位網友則提供了實用的脫身妙計：「如果感覺不對，隨時能以『明天還要上班』當作藉口優雅離場。」

專業媒人@matchedbykat也將週四列為第一名。她認為週四帶有一種迎接週末的輕快與曖昧感，而且比起「盛大的週五之夜」，週四的壓力明顯小得多。畢竟，在忙完一整週後，週五晚上可能更想留給自己或好友。

各執一詞：週五還是週間？

對於日期的選擇，社群上仍有不同派系。支持週五的人認為週五晚上的酒吧充滿節慶氣息，那種熱鬧的能量與見到網友的興奮感非常契合。然而，創作者@dani.coco1卻持反對意見，她認為週五晚上應該留給老朋友，而不是給一個你剛在交友軟體上認識一小時的陌生人。

▲▼過年,春節,情人節,戀愛,約會,日子。（圖／取自免費圖庫pexels）

創作者@julia.elizabeth.h同樣排斥週五約會，因為她在漫長的工作週結束後，只想待在家放鬆享受「個人時間」，不想把這段寶貴時光讓給初識的個人。對她而言，週三或週四晚上反而更合適，因為那時通常沒什麼活動，是認識新對象的好機會。

心理師的觀點

關係心理師Lisa Chen也認同週四是「剛剛好」的選擇。她指出，週四具備了週末的活力，卻沒有那種必須玩得開心的壓力，這讓約會氛圍更輕鬆。在週四，人們更容易展現真實的一面，而不像其他日子可能伴隨著疲累或過高的期待。

此外，心理師認為週三也是不錯的備選，它給人一種「有心約會」卻又不過於隆重的感覺。相比之下，週五或週六常被視為正式約會日，若在初次見面就選在這兩天，有時會讓人覺得這段關係似乎已經帶有某種象徵意義，對初認識的人來說負擔太重。

避開週一，聽從直覺

雖然專家建議週四，但最終還是取決於兩人的步調與行程。心理師特別提醒，若想展現最好的一面，應盡量避開週一。因為剛過完週末，人們的社交能量往往處於低點，加上週一繁忙的工作壓力，很容易讓人在約會時顯得疲憊或煩躁。

在這個情人節與年假重疊的特殊日子裡，如果你正猶豫何時與新對象碰面，不妨參考「週四準則」。無論最後決定哪一天，只要保持開放的心態並享受當下，就是最棒的約會策略。

359 2 0474 損失金額(元)

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

農曆春節將至，為確保民眾能在平安、祥和的環境中歡度佳節，台東縣警察局成功分局於13日晚間展開大規模「威力掃蕩」專案行動，並聯合海巡署東部分署第一三岸巡隊編組兵警聯合勤務，針對成功鎮轄區內易滋事場所及重要聯外路段加強清查與盤查作為，全面提升春節前夕治安強度。

過年春節情人節戀愛約會日子

