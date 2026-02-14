低配版五代機的生存測試？　俄羅斯蘇-75傳即將首飛

▲蘇-75傳出2026年即將首飛。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

受到俄烏戰爭影響及西方制裁，研發進度受到嚴重阻礙的蘇-75最近被《亞洲安全防務》網站披露，可望在今年（2026）實現首飛。俄羅斯期待這款採單發設計的第五代戰機，能適時填補出口武器空白，官方曾宣稱單價約為2500萬至3000萬美元遠低於美國F-35的售價，目標吸引阿根廷、越南、印度等開發中國家青睞。

蘇-75是一款介於高端五代機平台（如F-35A）和最新四代半戰鬥機之間的能力的五代戰機，其機身採用無附面層隔道超音速進氣道、V型尾翼和內置武器艙，相較於傳統的側衛系列戰鬥機，這些設計可幫助蘇-75降低雷達反射截面積。公開設計數據顯示，其作戰半徑預計可達3000公里，最大載彈量約7400公斤，最高速度在1.8至2.0馬赫之間。

分析指出，蘇-75更低的雷達信號特徵、內置武器艙和現代化傳感器，可提高面對當代防空系統時的生存能力，同時單引擎布局以及與蘇-57共享的部件理論上能降低生命周期成本並簡化後勤保障。

▼比利時向美國引進的首架F-35A。（圖／翻攝自美國空軍）

儘管俄羅斯喊出要讓蘇-75在國際市場上和F-35競爭，但受到國際政治環境影響，其市場前景並不明朗。大陸知名軍事評論「子桑鷹脈」指出，在西方制裁壓力下，俄羅斯能不能搞定高精度的微電子和雷達芯片都是未知數，「蘇-75在2026年的首飛，與其說是技術展示，不如說是生存測試。」

文章進一步表示，蘇-75達3000公里的作戰半徑，很可能是掛上副油箱的轉場航程，即便該機如期首飛，它在設計上頂多算是蘇-57的簡化出口版。簡單來說，蘇-75就像是一個在預算有限、零件受限的情況下，硬是憑手藝捏出來的「低配版五代機」，其最大的優勢不在於技術超越，而在於價格。

▼蘇-57。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉專）