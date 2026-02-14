春節主題樂園活動一次看　帶寵物享免門票優惠

▲遠雄海洋公園符合姓名、生肖及身分證字號條件可免費入園。（圖／遠雄海洋公園提供）

記者周湘芸／台北報導

春節期間不少民眾會前往遊樂園，交通部觀光署統整全台主題樂園春節活動方案，其中，遠雄海洋公園符合姓名、生肖及身分證字號條件可免費入園；柳營尖山埤渡假村攜帶寵物也享免門票；九九峰動物樂園指定時間還可抽紅包。

尚順育樂世界

2月14日至2月22日（除夕休園）尚順育樂天地遊園券優惠價599元，活動期間雙人成行加贈限定好禮，現場購票2張以上遊園券，即可兌換旋轉木馬體驗券乙一張。每日限量125份。

九九峰動物樂園

2月17日至2月21日下午2時至3時前往服務台投200元即可抽紅包。

2月17日至2月21日與園區動物合照，上傳至FB或IG公開發文，並打卡九九峰動物樂園，即可享免費抽抽樂乙次。

2月17日至2月19日下午3時於白色貓頭鷹雕像前舉辦動物大遊行。



柳營尖山埤渡假村

1月24日至2月22日攜寵物入園（需牽繩或裝籠內），本人享免門票入園優惠，加贈寵物清潔袋1份。若帶寵物鴨入園，票口贈鴨飼料1份。

搭乘新營客運（黃3、黃4或台灣好行菱波官田線）至柳營尖山埤渡假村，享兒童票價100元入園，約67折優惠。

綠舞莊園日式主題遊樂區

2月14日至2月22日購買現場門票8張，贈送綠舞日式主題園區門票1張；購買現場599元綠舞樂遊趣「日式體驗專案」，贈送牧草券1份。

遠雄海洋公園

1月1日至3月1日依身分證、姓名或生肖條件自由闖關，關卡一為身分證字號中含有「0、2、6」任兩碼；關卡二為姓名中含有「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」；關卡三為生肖屬馬。只要符合任何一關享699元優惠價、任兩關為299元，三關全中即可免費入園。

1月1日至3月1日凡年滿13至22歲的學生，只要出示有效學生證購票，享入園優惠價500元，同行親友至多4名也享699元優惠價。

1月1日至2月28日凡1、2月壽星於生日當月入園，壽星本人享590元優惠價，同行親友至多4名也享699元優惠價。

台東原生應用植物園

「共生迷你特展：原生昆蟲與牠們的藥草產地」2月1日至4月12日於原生應用植物園伴手館二樓展出，採情境式生態背板，結合實體昆蟲標本的複合式陳列。