台北健森房！　大安森林公園踩「活水飛輪」、賞櫻路線一次看

▲大安森林公園「活水飛輪」活化83座泳池水。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

春節連假將至，想走春放鬆身心，又不想窩在室內消耗年節大餐後的熱量嗎？位於台北市中心的「大安森林公園」，結合健康運動、自然生態與浪漫花景，是春節走春的絕佳首選。今年春節，北市府公園處邀請民眾走進城市綠肺，在綠意環繞中踩飛輪、漫步賞櫻，用滿滿活力為新的一年揭開美好序幕。

公園處表示，大安森林公園不僅適合散步健走、野餐聊天，更擁有別具特色的健身亮點——「活水飛輪」。以戶外健身房概念打造，讓民眾在藍天綠樹與鳥鳴相伴下踩踏飛輪、舒展筋骨。不同於傳統室內飛輪，活水飛輪結合環保理念，透過踩踏產生的動能帶動水池循環、活化水質，民眾在燃燒卡路里、提升體能的同時，也為生態環境盡一份心力，讓運動更有意義。

▲北市府鼓勵民眾過年期間赴大安森林公園走春、野餐。（圖／北市府提供）

運動過後，北市府建議民眾不妨放慢腳步漫遊園區，感受城市綠洲的靜謐與浪漫。位於建國南路側公園3號出入口及涼亭旁的大漁櫻，預計於2月中旬至3月上旬迎來最佳賞花期。粉嫩花朵在藍天與綠樹映襯下輕輕搖曳，宛如一幅春日畫作，為走春增添夢幻亮點，並與親友合影留下開心紀錄。

此外，大安森林公園擁有豐富多樣的都市生態，民眾漫步林間步道時，常可發現各式小動物的身影。公園處提醒，觀察野生動物時應保持適當距離，切勿餵食，共同維護園區生態平衡。春節假期，不妨走進大安森林公園，透過踩飛輪、健走與賞花賞景，為新的一年注入滿滿元氣，迎接嶄新而美好的開始。

▲大漁櫻花預計於2月中旬至3月上旬達到最佳賞花期。（圖／北市府提供）

大安森林公園交通資訊：

捷運路線：搭淡水信義線至大安森林公園捷運站2、3、4、5號出口。

公車路線：搭18、207、211、235、237、278、278區、284、295、295副、52、568、662、663、680、688、72、949、和平幹線、復興幹線至大安森林公園站；0東、1503、20、22、226、38、88、88區、信義幹線、臺北觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站