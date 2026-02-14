閃兵風波／不會開特斯拉車門！王大陸怒比中指　富二代撂人扁運將

記者黃資真／台北報導

藝人王大陸爆出閃兵案16天後，又因涉「傷害罪」刑案移送，源於2024年4月王因不會開特斯拉車門，懷疑司機繞路發生糾紛，透過富二代好友游翔閔找上黑道教訓司機，後續雖與司機和解，但形象再度大受打擊。

▲王大陸對特斯拉司機比中指 。（圖／翻攝當事人IG）



全案源自於檢警調查閃兵案時，從王大陸手機內找到一段Uber司機被痛毆的畫面，因此在3月4日一度以殺人未遂罪傳喚王大陸與游翔閔，經檢方調查後改為傷害罪。

深入追查發現，王大陸在2024年4月透過Uber叫到一部特斯拉，打算從北市大安區復興南路一段前往信義區仁愛路四段，途中王大陸認為司機連男繞路，雙方在車上爆發第一次口角；抵達目的地時，王大陸下車發現鑰匙遺留在車內，但因不會開特斯拉車門，因此猛敲車窗要求停車。結果雙方在路邊爆發口角，王離去前更朝司機比了中指。

▲事後王大陸（右）向富二代好友游翔閔（左）抱怨，游便撂人毆打司機 。（圖／翻攝王大陸、游翔閔IG）



之後王大陸向游翔閔抱怨此事，游為了幫忙出氣，找上兒時玩伴四海幫「海鷹堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊，查出連男車牌後，陳子俊便唆使24歲的彭男、林男、李男埋伏跟蹤，並在華中橋頭假意發生行車糾紛，由林男下車海扁連男一頓，彭男則在車上拍攝影片回報，事後小阿俊還給了三人3萬6千元的紅包。

新北檢偵辦後，向法院聲請羈押禁見王大陸與游翔閔，然法院裁定王大陸500萬交保、游翔閔羈押禁見，王、陳、游在2025年5月1日被新北地檢署依偽造文書、公務員洩密及個資法等罪起訴，另因王大陸與司機和解，傷害罪部分不起訴。