閃兵風波／盤子之光！王大陸重砸360萬閃兵　找人算帳還失敗

▲王大陸2025年2月爆出重砸360萬閃兵。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃資真／台北報導

藝人王大陸2025年2月爆出花360萬，找上閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明，偽造不實病例閃兵，卻因對方失聯憤而報案，最終不僅接連引發演藝圈一連串閃兵風波，案外案更是爆不停，斷送演藝生涯，目前人正在台北市社會局服替代役中。

回顧此案，王大陸透過友人牽線，委託閃兵集團主嫌陳志明，打算以身分證及健保卡交由他人冒名至醫院就診，取得不實醫療紀錄後閃兵，為此豪砸360萬，但對方卻突然失聯，因此找上富二代好友游翔閔，要找人算帳。

2月13日，游聯絡與他交情好的北市刑大2線3星偵查代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大報案，劉男在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游，游再傳給王，這才得知陳志明早在1月因他案入獄服刑，但也意外爆出閃兵一案。

2025年2月18日，新北地檢署指揮刑事局、永和警分局帶回王大陸等12人，其中包含9名役男，訊後檢方諭知15萬元交保。

而王大陸逃兵失敗後，在3月13日入伍服1年替代役，並在6月被依涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪起訴。

▲王大陸於3月13日上午9時，在台北火車站北二門集體報到。（圖／記者湯興漢攝）