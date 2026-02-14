　
地方 地方焦點

鹽田荒地變綠洲！高雄茄萣濱海造林有成 2萬樹苗築生態韌性屏障

▲▼茄萣濕地 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄茄萣濕地濱海造林有成種植約 2 萬棵樹木，築起生態韌性屏障。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄茄萣濕地過去因土壤鹽化、強風侵襲而難以植生，在市府與民間團體「公私協力」的多年努力下，已成功種植約 2 萬棵樹木。曾經的鹽田荒地如今綠意盎然，不僅有效抑制外來種入侵，更為濱海生態復育注入新契機。

茄萣濕地前身為鹽田，由於環境長期受鹽分影響，加上強風與銀合歡、巴西乳香等外來入侵植物肆虐，造林難度極高。工務局長楊欽富表示，為應對氣候變遷，市府將造林視為提升「生態韌性」的核心策略。透過先移除強勢外來種，再進行計畫性植樹，逐步改善土壤條件，才讓這片荒漠海岸重現生機。

▲▼茄萣濕地 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄茄萣濕地濱海造林有成種植約 2 萬棵樹木，築起生態韌性屏障。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市府公園處指出，自2022年起，「社團法人高雄市愛種樹協會」正式投入「打造海角新樂園」計畫，串聯超過 70 家企業與團體持續進行撫育管理。

造林活動更吸引了包含砂崙、茄萣、興達、成功國小及文山中學等校師生，共計 170 位公民參與。數據顯示，目前累計種植的 2 萬棵樹木中，存活率已高達七成，顯示長期經營已見成效。

▲▼茄萣濕地 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄茄萣濕地濱海造林有成種植約 2 萬棵樹木，築起生態韌性屏障。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

目前茄萣濕地的造林區域已形成穩定的綠覆蓋，展現了公有土地回復生態功能的潛力。市府強調，濱海造林需要長期的投入與耐心，未來將持續結合濕地導覽與環境教育，讓更多市民走進濕地，認識濱海林帶的重要性。

02/12 全台詐欺最新數據

穿山甲、食蛇龜玉井51林班現蹤國有林工程生態友善機制見成果

穿山甲、食蛇龜玉井51林班現蹤國有林工程生態友善機制見成果

為朝向人與自然和諧共生目標邁進，林業及自然保育署嘉義分署持續推動「國有林治理工程生態友善機制」，並委託漢林生態顧問公司及國立嘉義大學森林系副教授劉建男研究團隊，針對2019年至2024年間轄區治理工程所設置的動物通道資料，展開為期6個月以上的紅外線自動相機監測，玉井96林班發現穿山甲、食蛇龜現蹤。

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

屏南首見草鴞南端繁殖紀錄　草生地撐起瀕危生命線

長江禁漁滿五年曝生態成績單 江豚數量增至1426頭

長江禁漁滿五年曝生態成績單 江豚數量增至1426頭

太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

太魯閣臺地故事地圖上線　體驗步道地景與生態

114年中台灣公私協力造林8.2萬株

114年中台灣公私協力造林8.2萬株

