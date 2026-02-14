鹽田荒地變綠洲！高雄茄萣濱海造林有成 2萬樹苗築生態韌性屏障

▲高雄茄萣濕地濱海造林有成種植約 2 萬棵樹木，築起生態韌性屏障。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄茄萣濕地過去因土壤鹽化、強風侵襲而難以植生，在市府與民間團體「公私協力」的多年努力下，已成功種植約 2 萬棵樹木。曾經的鹽田荒地如今綠意盎然，不僅有效抑制外來種入侵，更為濱海生態復育注入新契機。

茄萣濕地前身為鹽田，由於環境長期受鹽分影響，加上強風與銀合歡、巴西乳香等外來入侵植物肆虐，造林難度極高。工務局長楊欽富表示，為應對氣候變遷，市府將造林視為提升「生態韌性」的核心策略。透過先移除強勢外來種，再進行計畫性植樹，逐步改善土壤條件，才讓這片荒漠海岸重現生機。

▲高雄茄萣濕地濱海造林有成種植約 2 萬棵樹木，築起生態韌性屏障。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市府公園處指出，自2022年起，「社團法人高雄市愛種樹協會」正式投入「打造海角新樂園」計畫，串聯超過 70 家企業與團體持續進行撫育管理。

造林活動更吸引了包含砂崙、茄萣、興達、成功國小及文山中學等校師生，共計 170 位公民參與。數據顯示，目前累計種植的 2 萬棵樹木中，存活率已高達七成，顯示長期經營已見成效。

▲高雄茄萣濕地濱海造林有成種植約 2 萬棵樹木，築起生態韌性屏障。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

目前茄萣濕地的造林區域已形成穩定的綠覆蓋，展現了公有土地回復生態功能的潛力。市府強調，濱海造林需要長期的投入與耐心，未來將持續結合濕地導覽與環境教育，讓更多市民走進濕地，認識濱海林帶的重要性。