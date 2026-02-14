　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

▲▼年節吃大魚大肉也要吃得對，原型飲食已成健康趨勢。（圖／民眾提供，下同）

▲▼年節吃大魚大肉也要吃得對，原型飲食已成健康趨勢。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

春節聚餐向來是全年飲食最豐盛的時刻，但隨著健康意識與永續觀念抬頭，餐桌上菜餚正悄悄轉變。比起一味追求油重味濃，「原型食物、少加工、重營養」逐漸成為消費者準備年菜與團圓餐的新共識，也促使不同餐飲型態，從台菜、燒肉到蔬食與輕食品牌，同步調整年節策略。

連續獲得米其林推薦肯定的膳馨餐飲集團表示，2026年春節年菜預訂，即可感受到市場熱度。主打「原型食補」概念的年菜系列，一公布便掀起詢問潮，今年年菜設計回歸食材本質，強調少加工、重火候與滋養平衡，讓過年常見的大魚大肉，也能吃得清爽不厚重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼年節吃大魚大肉也要吃得對，原型飲食已成健康趨勢。（圖／民眾提供，下同）

▲屋馬燒肉今年春節推出的團圓套餐，主打來自四大產地、一次集結七種優質肉品，讓消費者享用澎湃燒肉饗宴。（圖／屋馬提供）

從經典工法製作的椒鹽大元蹄、富含膠質的金湯花膠海鮮羹，到以乾式收汁慢燉的人蔘土羊肉，皆在保留年節風味的同時，重新詮釋台菜「補而不膩」的新樣貌。

除了台菜年菜，高人氣的燒肉團圓餐同樣朝向「直接攝取原型蛋白質」的方向發展。屋馬燒肉今年春節推出的團圓套餐，主打來自四大產地、一次集結七種優質肉品，讓消費者享用澎湃燒肉饗宴，同時回歸肉品本身的品質與營養，強調高蛋白補充「直接上桌」，成為年節聚餐另一種豪邁卻不失單純的選擇。

▲▼年節吃大魚大肉也要吃得對，原型飲食已成健康趨勢。（圖／民眾提供，下同）

在「吃得多」之外，也有越來越多消費者選擇「吃得清爽」。台中市四季村蔬食自助廚坊近年便從傳統素食定位，轉型為ESG蔬食餐飲品牌，店家強調以蔬菜、豆類、穀物等原型食物為主，減少複雜烹調工法，採取低鹽、少油調味，讓自助餐也能成為年節期間平衡飲食的重要角色。

從膳馨以台菜重新詮釋年節食補文化，到屋馬燒肉回歸肉品本質的蛋白質補給，再到四季村蔬食的清爽原型飲食路線，不同餐飲型態雖各有風格，卻共同勾勒出新世代年節飲食的輪廓，在吃得澎湃之餘，更重視健康、平衡與對身體的友善。年味，正在悄然進化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情
鷹架突倒塌！　5人受傷送醫
連假首日就喝爆！　BMW狂撞11車畫面曝光
桃機人潮「排到手扶梯口」！　擠爆大廳畫面曝
打開包裹「瞬間爆炸」！　姊弟受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

春節第一天　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！擠爆大廳畫面曝

大掃除切忌「偷丟」　整理師揭囤積者心聲：物品成為安全感來源

國道下午6大壅塞路段一次看　上午4起追撞回堵最長5公里

收到新鈔「絕對先揉爛」　萬人看傻眼！店員怒：無敵困擾

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千　回收地雷必知

日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦！爆共鳴

不只穿紅內褲！馬年「5大開運秘訣」一路旺到年底

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

春節第一天　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！擠爆大廳畫面曝

大掃除切忌「偷丟」　整理師揭囤積者心聲：物品成為安全感來源

國道下午6大壅塞路段一次看　上午4起追撞回堵最長5公里

收到新鈔「絕對先揉爛」　萬人看傻眼！店員怒：無敵困擾

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千　回收地雷必知

日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦！爆共鳴

不只穿紅內褲！馬年「5大開運秘訣」一路旺到年底

酒駕慣犯「連喝3罐啤酒」無照上路　廚師騎車違規左轉擊落騎士

ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

申請租金補貼省起來！最新數據減輕4成負擔　25歲以下青年成主力

新秀挑戰賽卡特隊奪冠　艾奇康猛砍17分＋致勝罰球奪MVP

OpenAI推出ChatGPT鎖定模式　強化企業對抗提示注入攻擊能力

孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情　現場「愛犬也現身」別具意義

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

出門遇到「毛毛跟蹤狂」他錄影蒐證！　每走一步就默契前進

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

嘉義水上鄉工地意外！鷹架突倒塌工人骨折　5人受傷送醫

【千鈞一髮】急救技術員被食物噎到！　他冷靜運用「座椅」自救

生活熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

婆婆勸「初一不可以回娘家」曝原因！她傻眼

日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦

更多熱門

相關新聞

營養師分享3種高蛋白早餐組合

營養師分享3種高蛋白早餐組合

不少人早上隨便吃個麵包、飯糰就趕著上班，卻常不到中午就感到疲倦又飢餓。對此，營養師楊斯涵指出，比起純澱粉早餐，增加蛋白質攝取更能有效減少亂吃、避免餐後嗜睡，而她也分享適合不同族群的3種早餐組合，讓民眾輕鬆吃對第一餐。

打造健康年菜　天成醫院推薦「3少1多」

打造健康年菜　天成醫院推薦「3少1多」

手搖飲點微糖　為什麼還是危害健康？

手搖飲點微糖　為什麼還是危害健康？

「原型食物」竟吃「圓形漢堡排」　醫無言了

「原型食物」竟吃「圓形漢堡排」　醫無言了

減肥可以吃冰！　名醫「最推這2款」

減肥可以吃冰！　名醫「最推這2款」

關鍵字：

春節飲食原型食物健康年菜米其林推薦團圓餐

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面