大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

▲▼年節吃大魚大肉也要吃得對，原型飲食已成健康趨勢。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

春節聚餐向來是全年飲食最豐盛的時刻，但隨著健康意識與永續觀念抬頭，餐桌上菜餚正悄悄轉變。比起一味追求油重味濃，「原型食物、少加工、重營養」逐漸成為消費者準備年菜與團圓餐的新共識，也促使不同餐飲型態，從台菜、燒肉到蔬食與輕食品牌，同步調整年節策略。

連續獲得米其林推薦肯定的膳馨餐飲集團表示，2026年春節年菜預訂，即可感受到市場熱度。主打「原型食補」概念的年菜系列，一公布便掀起詢問潮，今年年菜設計回歸食材本質，強調少加工、重火候與滋養平衡，讓過年常見的大魚大肉，也能吃得清爽不厚重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屋馬燒肉今年春節推出的團圓套餐，主打來自四大產地、一次集結七種優質肉品，讓消費者享用澎湃燒肉饗宴。（圖／屋馬提供）



從經典工法製作的椒鹽大元蹄、富含膠質的金湯花膠海鮮羹，到以乾式收汁慢燉的人蔘土羊肉，皆在保留年節風味的同時，重新詮釋台菜「補而不膩」的新樣貌。

除了台菜年菜，高人氣的燒肉團圓餐同樣朝向「直接攝取原型蛋白質」的方向發展。屋馬燒肉今年春節推出的團圓套餐，主打來自四大產地、一次集結七種優質肉品，讓消費者享用澎湃燒肉饗宴，同時回歸肉品本身的品質與營養，強調高蛋白補充「直接上桌」，成為年節聚餐另一種豪邁卻不失單純的選擇。

在「吃得多」之外，也有越來越多消費者選擇「吃得清爽」。台中市四季村蔬食自助廚坊近年便從傳統素食定位，轉型為ESG蔬食餐飲品牌，店家強調以蔬菜、豆類、穀物等原型食物為主，減少複雜烹調工法，採取低鹽、少油調味，讓自助餐也能成為年節期間平衡飲食的重要角色。

從膳馨以台菜重新詮釋年節食補文化，到屋馬燒肉回歸肉品本質的蛋白質補給，再到四季村蔬食的清爽原型飲食路線，不同餐飲型態雖各有風格，卻共同勾勒出新世代年節飲食的輪廓，在吃得澎湃之餘，更重視健康、平衡與對身體的友善。年味，正在悄然進化。