鏡頭改變世界！老樹重生影照　「留美博士進國小」奪教育部貢獻獎

▲文府國小教師王永志獲教育部「藝術教育貢獻獎」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一棵遭颱風吹倒、原本面臨移除命運的老樹，在學生畫筆與影像創作下重新「活」了過來。教育部公布114年「藝術教育貢獻獎」得主，高雄市文府國小教師王永志，以影像與藝術深耕校園30年，帶領孩子用創作回應環境議題，讓校園成為最生動的美感教室，獲得高度肯定。

王永志長期投身藝術教育推動，秉持「共好」理念，強調學生不只是被動學習者，更是能參與改變環境的行動者。他以學生為核心，引導孩子主動發現問題、提出解方，並將課堂所學轉化為實際行動，從公共藝術創作到校園環境修復，讓藝術走進生活。

在他的帶領下，師生共同修復受損的校園生態池，打造可供遊憩的公共藝術空間，不僅美化校園，也讓學生親身體驗「藝術真的能改變生活」。相關成果更吸引家長加入，逐步形塑「校園自己營造、問題從課堂解決」的校園文化。

去年9月山陀兒颱風侵襲高雄，多所校園老樹傾倒，文府國小一棵陪伴學校超過20年的猢猻木連根拔起。王永志老師不捨老樹消失，帶領學生以「永續」為主題進行彩繪與修復創作，成功保留下老樹。修復後，老樹重新萌芽，成為校園生命教育的重要教材，也讓學生深刻感受藝術帶來的療癒與重生力量。

在專業背景上，王永志兼具音樂、攝影與文學素養，擁有藝術碩士與建築美學博士學位，曾受邀至多所大學擔任美學與藝術課程講師。自2009年起，他跨界參與舞台劇、廣告與電影短片製作，並於2012年將相關經驗導入中小學課程，指導學生拍攝微電影。

榮獲全國藝術教育貢獻獎，王永志表示，始終希望學生能「從生活中發現美」，主動關懷周遭環境，用影像與創作記錄、改造世界，將感受到的美傳遞出去，讓美感在土地上持續發酵、擴散。