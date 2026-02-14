　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲！免簽來台藏身千日　價碼曝光

▲泰女阿芳（化名）在台逾期居留三年多，以每次3600元代價出賣肉體。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲泰女阿芳（化名）在台逾期居留三年多，以每次3600元代價出賣肉體。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方於過年期間，針對轄內特種場所及暗藏於民宅非法個人工作室進行查緝。警方追查，一名在網路論壇號稱「J奶皇后」的女子，張貼性感照傳遞賣淫訊息，警方循線查緝，發現賣淫女為在台逾期居留長達3年之久的泰國籍女子，並以每小時3600元代價提供性服務，警方依法裁罰，並持續溯源追查。

據了解，泰國籍30歲阿芳（化名）3年多前以觀光名義免簽來台，由於在當地工作收入微薄，在友人勸說下，逾期非法居留在台，並以J罩杯的傲人上圍出賣肉體賺錢；友人替其在網路論壇刊登廣告，並以「J奶皇后」、「J奶姬」為噱頭招攬尋芳客上門，並且以每次、每小時3600元作為代價，提供各式情色性服務。

▲泰女阿芳（化名）在台逾期居留三年多，以每次3600元代價出賣肉體。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方於網路巡邏發現，標榜J奶姬、J奶皇后的情色廣告，循線前往查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方執行網路巡邏時，發現阿芳所刊登的廣告，又標榜「外送」、「定點服務」等字眼，明顯與合法按摩服務不符，隨即展開調查，依所留聯絡方式，前往中和中正路一帶某套房，當場查獲穿著裸露、挺著傲人上圍的阿芳，依違反社會秩序維護法裁處，並解送移民署專勤隊負責後續收容及遣返相關程序。

新北市政府警察局中和分局分局長陳宇桓表示，農曆春節將至，為持續強化治安維護作為，除落實巡邏、臨檢及網路巡查外，也積極推動「第三方警政」，結合相關機關、社區力量及網路平台業者，透過警民協力，共同剷除不良處所，使色情犯罪無所遁形，讓市民平安迎接年節到來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
康康紅包「豪氣金額曝光」！　提點孫協志婚姻之道：不要被抓到
不去日本！25萬中國人「改衝這國」狂撒103億
夏于喬「拆寶寶性別卡」哽咽秒哭！
快訊／火力大爆發　中華隊6比2退台鋼雄鷹
冬奧選手村發放1萬保險套　3天搶光光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假比賽真開賭！嘉義警破獲德州撲克賭場　假借競技名義抽頭牟利

車禍肇事害人摔斷6根肋骨　認罪拒賠「拖延訴訟」越賠越多

枋寮小貨車搶快！路口左轉猛撞直行廂型車　現場畫面曝光

高雄2囂張大媽逛市場！偷走萬元海鮮、烏魚子　攤商氣炸公布畫面

閃兵風波／不會開特斯拉車門！王大陸怒比中指　富二代撂人扁運將

快訊／地方前輩強抱碰臀！美女里長洪佳君崩潰報案　色狼落網了

快訊／濃濃瓦斯味！中和女倒臥屋內意識不清　緊急送醫搶救

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲！免簽來台藏身千日　價碼曝光

3寶媽月收6萬拒還銀行錢！喊窮聲請更生　法官打臉：還有3萬可還

樂天巨人4球員在台涉賭！台南警今臨檢　遊藝場業者「否認性騷」

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

假比賽真開賭！嘉義警破獲德州撲克賭場　假借競技名義抽頭牟利

車禍肇事害人摔斷6根肋骨　認罪拒賠「拖延訴訟」越賠越多

枋寮小貨車搶快！路口左轉猛撞直行廂型車　現場畫面曝光

高雄2囂張大媽逛市場！偷走萬元海鮮、烏魚子　攤商氣炸公布畫面

閃兵風波／不會開特斯拉車門！王大陸怒比中指　富二代撂人扁運將

快訊／地方前輩強抱碰臀！美女里長洪佳君崩潰報案　色狼落網了

快訊／濃濃瓦斯味！中和女倒臥屋內意識不清　緊急送醫搶救

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲！免簽來台藏身千日　價碼曝光

3寶媽月收6萬拒還銀行錢！喊窮聲請更生　法官打臉：還有3萬可還

樂天巨人4球員在台涉賭！台南警今臨檢　遊藝場業者「否認性騷」

東石港口宮開春擲筊送豪禮　百萬轎車、3C還有黃金媽祖

假比賽真開賭！嘉義警破獲德州撲克賭場　假借競技名義抽頭牟利

短期賽人人都可以變大谷！林子偉生日願望說要去邁阿密

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚呆：活了21年才知道

花2800買到「殭屍櫻桃」發霉裂開還流汁　業者：有問題可換

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

楊昇達「全裸甩大象」被岳母撞見！堅持不鎖房門　點出背後原因

F-16V緊急升空作業6分鐘搞定　空軍要讓民眾安心過春節

鹽田荒地變綠洲！高雄茄萣濱海造林有成 2萬樹苗築生態韌性屏障

車禍肇事害人摔斷6根肋骨　認罪拒賠「拖延訴訟」越賠越多

【我偶像的偶像】黃仁勳預錄影片現身鴻海尾牙！李多慧狂喊爸爸XD

社會熱門新聞

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

即／台中女深夜墜樓亡

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

買「烤肉車」告車商　曾說1句話被打臉

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

遭強抱碰臀美女里長洪佳君報案　警逮色狼

丟包學霸致死「惡司機」起訴　最重判無期

快訊／國1南向台南系統4車連環撞　車流回堵5km

更多熱門

相關新聞

快訊／濃濃瓦斯味！中和女倒臥屋內搶救中

快訊／濃濃瓦斯味！中和女倒臥屋內搶救中

新北市中和區中興路巷內一處民宅今(14日)下午1時28分許傳出緊急救護案，警消接獲通報立即趕赴現場，初步了解，一名女子倒臥在屋內瓦斯桶旁，被發現時已經沒有意識，且現場瀰漫濃濃瓦斯味，目前已僅即將女子送往雙和醫院搶救，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。

平頭男闖中和民宅偷4600元　連發財金也拿

平頭男闖中和民宅偷4600元　連發財金也拿

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

男進警局遭拘　友直播嘲笑全被逮

男進警局遭拘　友直播嘲笑全被逮

買春沒錢付！31歲日男「勒斃17歲少女」判22年

買春沒錢付！31歲日男「勒斃17歲少女」判22年

關鍵字：

中和J奶姬性交易

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面