「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲！免簽來台藏身千日　價碼曝光

▲泰女阿芳（化名）在台逾期居留三年多，以每次3600元代價出賣肉體。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方於過年期間，針對轄內特種場所及暗藏於民宅非法個人工作室進行查緝。警方追查，一名在網路論壇號稱「J奶皇后」的女子，張貼性感照傳遞賣淫訊息，警方循線查緝，發現賣淫女為在台逾期居留長達3年之久的泰國籍女子，並以每小時3600元代價提供性服務，警方依法裁罰，並持續溯源追查。

據了解，泰國籍30歲阿芳（化名）3年多前以觀光名義免簽來台，由於在當地工作收入微薄，在友人勸說下，逾期非法居留在台，並以J罩杯的傲人上圍出賣肉體賺錢；友人替其在網路論壇刊登廣告，並以「J奶皇后」、「J奶姬」為噱頭招攬尋芳客上門，並且以每次、每小時3600元作為代價，提供各式情色性服務。

▲警方於網路巡邏發現，標榜J奶姬、J奶皇后的情色廣告，循線前往查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方執行網路巡邏時，發現阿芳所刊登的廣告，又標榜「外送」、「定點服務」等字眼，明顯與合法按摩服務不符，隨即展開調查，依所留聯絡方式，前往中和中正路一帶某套房，當場查獲穿著裸露、挺著傲人上圍的阿芳，依違反社會秩序維護法裁處，並解送移民署專勤隊負責後續收容及遣返相關程序。

新北市政府警察局中和分局分局長陳宇桓表示，農曆春節將至，為持續強化治安維護作為，除落實巡邏、臨檢及網路巡查外，也積極推動「第三方警政」，結合相關機關、社區力量及網路平台業者，透過警民協力，共同剷除不良處所，使色情犯罪無所遁形，讓市民平安迎接年節到來。