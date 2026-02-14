非法滯留900多天　越籍男撞球館遭盤查...上警車前還想跑

▲逾期居留900多天的阿倫（化名）在撞球館消費，遇到警方盤查竟然想趁隙逃跑遭壓制上銬。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區日前一名外籍男子，深夜在中正路一帶撞球館消費，巡邏警員上前盤查，該名男子先以手機沒電無法出示證件等理由，企圖規避警方查詢，當警員聲稱要帶往移民署專勤隊查證時，男子突然轉身趁隙逃跑，所幸警員及時反應，合力上前壓制逮捕，經查男子已在台非法居留900多天。

據了解，非法居留的越南籍男子34歲阿倫（化名），2年多前持觀光簽證來台後，就投靠在台同鄉逾期居留。平時就在工地、工廠及餐廳打零工賺取生活費，本月9日晚間11時許，阿倫與同鄉在中和中正路上某撞球館打球，遇上警方實施擴大臨檢，對館內消費民眾逐一盤查。

▲逾期居留900多天的阿倫（化名）趁上車時轉身企圖逃跑。（圖／記者陸運陞翻攝）

起初阿倫故作無事與警方對談，但要求居留證件卻推說手機沒電，警方向店家索取充電器後，又出示無居留證號碼之證件企圖規避，在場的交通分隊副中隊長王俊智、小隊長江文成、張嘉宏、警員林盟欽只好將阿倫帶往專勤隊查證身分，但在上車前一刻，阿倫竟然轉身企圖逃跑，所幸警員反應迅速，當場將其制伏。

經警方帶往專勤隊確認，阿倫為越南籍持觀光免簽入境後逾期未歸，並且長達900多天，警方依法逕行逮捕，並完成相關法定程序，警詢後依違反入出國及移民法，移交移民署新北市專勤隊偵辦、收容。

▲逾期居留900多天的阿倫（化名）難逃優勢警力，趁隙逃跑時遭壓制上銬逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局呼籲，外籍人士應依我國入出國及移民相關法令規定，合法居留、按期離境，切勿因逾期停留而觸法，對於心存僥倖、企圖規避查察者，員警必將依法究辦、絕不寬貸。