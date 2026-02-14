2026過年大掃除不崩潰！達人傳授13個居家整理秘訣：保鮮膜、抗靜電噴霧竟是收納神助手？

▲新春除舊佈新不再是負擔！掌握「一物一位」與聰明工具的使用技巧，就能在繁忙的年假期間，用最省力的方式維持居家清爽，讓好運隨著舒適的空間一起到來。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年即將到來，家家戶戶都忙著除舊佈新。雖然每個人都希望家裡整齊乾淨、舒適溫馨，但要達到理想中的整潔，往往得經歷一場耗時費力的大掃除。有時我們感覺自己彷彿陷入了「剛收完又亂」的惡性循環，不過，保持環境清爽其實有訣竅。國外網站《BrightSide》分享了13個讓生活更輕鬆的居家整理秘訣，只要掌握這些簡單的小技巧，就能讓你在新年期間輕鬆告別凌亂，擁抱清爽舒適的居家生活。

1、物品用完隨手歸位

請確保家中的每樣東西都有固定的「家」。這樣一來，你不僅不需要花費寶貴的時間到處找東西，還能更輕易地維持整潔。如果物品總是隨處亂丟，家裡永遠不可能看起來井然有序。

2、在廚房櫥櫃頂部鋪上保鮮膜

廚房的各種表面，尤其是櫥櫃頂端、架子或牆面，非常容易堆積油煙與油垢。如果你在櫃頂或架子上預先鋪好一層保鮮膜，大掃除時只要將髒掉的保鮮膜撕掉，換上新的即可，完全不需要費力刷洗油膩膩的表面。

3、將清潔用品集中收納

準備一個小塑膠籃或水桶來放置常用的清潔工具，這是打掃時的最佳助手。這樣你就不必為了拿各種清潔劑在不同房間來回奔波，打掃到哪裡，就直接把這籃工具帶到哪裡。

4、利用零碎時間做家事

在忙碌的日常活動空檔，可以隨手完成一些小家事。例如在廚房等水煮開或泡茶的3到5分鐘內，順手洗好碗盤，或簡單擦拭一下地板，讓家事不再是沉重的負擔。

5、使用抗靜電噴霧對抗灰塵

在電視螢幕、家電或其他電子產品表面噴上一點抗靜電劑，再用乾淨的紙巾擦拭，這樣灰塵堆積的速度會比平常慢上一倍，讓你維持清潔更省力。

6、噴灑清潔劑後靜置15分鐘

無論是磁磚、陶瓷表面還是塑膠材質，這個規則都非常有效。例如清潔馬桶或浴缸時，不要一噴上藥劑就急著刷洗。先讓清潔劑靜置10到15分鐘，讓化學成分分解髒汙，刷起來會事半功倍，這段時間你還可以去處理其他家事。

7、為每週家事安排時程表

將不同的家務分配到各個工作日。例如：週一洗衣服、週二刷浴室、週三採買食材、週四拖地、週五除塵吸地。這樣你就不用在週末把所有事堆在一起做，能享有更完整的休假時光。

8、了解自己的「凌亂上限」

「凌亂上限」是指一個人或一個家庭能維持整齊的物品數量極限。每個人的耐受度不同，如果家裡的雜物超過了你能掌控的數量，環境就會開始變亂。若你發現自己很難維持整潔，建議減少家中的物品總量，並落實「一物一位」。

9、每月斷捨離20至30樣物品

每個家庭每個月都會累積不少廢物，像是多餘的包裝、傳單、舊報紙雜誌或小紀念品等。建議每個月拿一個紙箱在家中巡視一圈，挑出20到30樣不再使用卻一直留著的東西處理掉，定期清空空間。

10、為家人準備專屬的個人小物收納盒

幫每位家庭成員準備一個方便的小收納盒，用來放置鑰匙、手機、卡片等私人隨身物品。這能幫助大家養成收納習慣，也不會因為出門前找不到東西而慌張。

11、將舊物分類分批處理

處理舊物或換季整理時，分類進行會讓事情變簡單。可以每天花半小時針對一個小類別（如：內衣褲、長褲、洋裝、外套）進行整理。只要每天完成一個小項目，很快就能騰出大量的居家空間。

12、善用「歸位專用盒」

為了減少在各個房間走動歸位物品的體力消耗，打掃時可以帶一個空箱子，沿路把不屬於該房間的雜物丟進箱裡。等整間房打掃完後，再提著箱子一次將所有物品送回它們原本該待的地方。

13、消滅家中的「凌亂熱點」

家裡常會出現一些莫名的「雜物島」，例如餐桌或玄關櫃，大家會順手把藥品、書、玩具等全部堆在那。請務必消滅這些雜物島，為每類物品指定位置：藥品放進專用藥箱、書回書架、玩具則收進抽屜裡。

掌握這些整理祕笈，不僅能讓今年的大掃除變得事半功倍，更能讓你輕鬆維持一整年的居家清爽。祝大家新的一年環境煥然一新，心情也跟著清朗愉快，新年快樂！