生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026過年大掃除不崩潰！達人傳授13個居家整理秘訣：保鮮膜、抗靜電噴霧竟是收納神助手？

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新春除舊佈新不再是負擔！掌握「一物一位」與聰明工具的使用技巧，就能在繁忙的年假期間，用最省力的方式維持居家清爽，讓好運隨著舒適的空間一起到來。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年即將到來，家家戶戶都忙著除舊佈新。雖然每個人都希望家裡整齊乾淨、舒適溫馨，但要達到理想中的整潔，往往得經歷一場耗時費力的大掃除。有時我們感覺自己彷彿陷入了「剛收完又亂」的惡性循環，不過，保持環境清爽其實有訣竅。國外網站《BrightSide》分享了13個讓生活更輕鬆的居家整理秘訣，只要掌握這些簡單的小技巧，就能讓你在新年期間輕鬆告別凌亂，擁抱清爽舒適的居家生活。

1、物品用完隨手歸位

請確保家中的每樣東西都有固定的「家」。這樣一來，你不僅不需要花費寶貴的時間到處找東西，還能更輕易地維持整潔。如果物品總是隨處亂丟，家裡永遠不可能看起來井然有序。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、在廚房櫥櫃頂部鋪上保鮮膜

廚房的各種表面，尤其是櫥櫃頂端、架子或牆面，非常容易堆積油煙與油垢。如果你在櫃頂或架子上預先鋪好一層保鮮膜，大掃除時只要將髒掉的保鮮膜撕掉，換上新的即可，完全不需要費力刷洗油膩膩的表面。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、將清潔用品集中收納

準備一個小塑膠籃或水桶來放置常用的清潔工具，這是打掃時的最佳助手。這樣你就不必為了拿各種清潔劑在不同房間來回奔波，打掃到哪裡，就直接把這籃工具帶到哪裡。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、利用零碎時間做家事

在忙碌的日常活動空檔，可以隨手完成一些小家事。例如在廚房等水煮開或泡茶的3到5分鐘內，順手洗好碗盤，或簡單擦拭一下地板，讓家事不再是沉重的負擔。

5、使用抗靜電噴霧對抗灰塵

在電視螢幕、家電或其他電子產品表面噴上一點抗靜電劑，再用乾淨的紙巾擦拭，這樣灰塵堆積的速度會比平常慢上一倍，讓你維持清潔更省力。

6、噴灑清潔劑後靜置15分鐘

無論是磁磚、陶瓷表面還是塑膠材質，這個規則都非常有效。例如清潔馬桶或浴缸時，不要一噴上藥劑就急著刷洗。先讓清潔劑靜置10到15分鐘，讓化學成分分解髒汙，刷起來會事半功倍，這段時間你還可以去處理其他家事。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、為每週家事安排時程表

將不同的家務分配到各個工作日。例如：週一洗衣服、週二刷浴室、週三採買食材、週四拖地、週五除塵吸地。這樣你就不用在週末把所有事堆在一起做，能享有更完整的休假時光。

8、了解自己的「凌亂上限」

「凌亂上限」是指一個人或一個家庭能維持整齊的物品數量極限。每個人的耐受度不同，如果家裡的雜物超過了你能掌控的數量，環境就會開始變亂。若你發現自己很難維持整潔，建議減少家中的物品總量，並落實「一物一位」。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

9、每月斷捨離20至30樣物品

每個家庭每個月都會累積不少廢物，像是多餘的包裝、傳單、舊報紙雜誌或小紀念品等。建議每個月拿一個紙箱在家中巡視一圈，挑出20到30樣不再使用卻一直留著的東西處理掉，定期清空空間。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

10、為家人準備專屬的個人小物收納盒

幫每位家庭成員準備一個方便的小收納盒，用來放置鑰匙、手機、卡片等私人隨身物品。這能幫助大家養成收納習慣，也不會因為出門前找不到東西而慌張。

11、將舊物分類分批處理

處理舊物或換季整理時，分類進行會讓事情變簡單。可以每天花半小時針對一個小類別（如：內衣褲、長褲、洋裝、外套）進行整理。只要每天完成一個小項目，很快就能騰出大量的居家空間。

▲▼過年,春節,大掃除,居家,收納,技巧,2026。（圖／取自免費圖庫pexels）

12、善用「歸位專用盒」

為了減少在各個房間走動歸位物品的體力消耗，打掃時可以帶一個空箱子，沿路把不屬於該房間的雜物丟進箱裡。等整間房打掃完後，再提著箱子一次將所有物品送回它們原本該待的地方。

13、消滅家中的「凌亂熱點」

家裡常會出現一些莫名的「雜物島」，例如餐桌或玄關櫃，大家會順手把藥品、書、玩具等全部堆在那。請務必消滅這些雜物島，為每類物品指定位置：藥品放進專用藥箱、書回書架、玩具則收進抽屜裡。

掌握這些整理祕笈，不僅能讓今年的大掃除變得事半功倍，更能讓你輕鬆維持一整年的居家清爽。祝大家新的一年環境煥然一新，心情也跟著清朗愉快，新年快樂！

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千　回收地雷必知

日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦！爆共鳴

不只穿紅內褲！馬年「5大開運秘訣」一路旺到年底

不是3600元？剛出社會「過年包多少給爸媽」　大票人曝：越低越好

彰化抽驗年貨！脆筍絲漂白劑超標3倍　荷蘭豆竟有6種農藥殘留

婆婆勸「初一不可以回娘家」曝原因！她一聽傻眼：有多少女生遵守

竹北吊車大王「喜迎新成員」　穿一身紅興奮跳舞：新春第一炮

從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　一票人曝真心話：超疼我

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

網購族注意！包裹拆完「整箱丟」恐罰6千　回收地雷必知

日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦！爆共鳴

不只穿紅內褲！馬年「5大開運秘訣」一路旺到年底

不是3600元？剛出社會「過年包多少給爸媽」　大票人曝：越低越好

彰化抽驗年貨！脆筍絲漂白劑超標3倍　荷蘭豆竟有6種農藥殘留

婆婆勸「初一不可以回娘家」曝原因！她一聽傻眼：有多少女生遵守

竹北吊車大王「喜迎新成員」　穿一身紅興奮跳舞：新春第一炮

從小過年！比較愛「媽媽這邊的親戚」　一票人曝真心話：超疼我

總統賴清德連走北市2分局　贈加菜金慰問基層警員辛勞

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

李四川認了弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌緩頰：成年人要自己負責

朴正民大方認了！穿著華莎送的衣服跑行程　韓網嗨翻：這對太好嗑

【驚險墜溝】回收車後方傳來慘叫！　清潔隊員回頭「阿嬤不見了」

相關新聞

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

農曆新年走春拜廟、求籤祈福是不少民眾的固定行程，但抽到上上籤該怎麼「守住好運」、下下籤又該如何「化解提醒」，常讓人一頭霧水。命理老師韓御為《ETtoday新聞雲》讀者整理「過年拜廟抽籤開運法」，從選廟時間，各種籤詩處理方式，讓過年祈福不只停在「求到籤」，也能把儀式落到生活裡，徹底升旺運勢。

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

即／台中女深夜墜樓亡

即／台中女深夜墜樓亡

大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂

大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂

過年怕親戚靈魂拷問　29歲女失眠1個月

過年怕親戚靈魂拷問　29歲女失眠1個月

過年春節大掃除居家收納技巧2026

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

