消防局科員涉3起強盜性侵　僅因偷拍性愛片遭判刑免職

▲桃園市消防局前官員曾與多名女子發生關係，最後均不歡而散，產生糾紛。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP提供）

記者吳銘峯／台北報導

曾在桃園市消防局祕書室任職的楊仁碩，因涉嫌性侵、偷拍女網友，遭檢方起訴，一審將他判刑11月、罰金1萬元。案經上訴，楊男與被害人和解，最後高等法院二審僅輕判他有期徒刑5月與6月，均得易科罰金，但高院並未宣告應執行刑。至於性侵部分，一二審均判處無罪。可上訴。楊仁碩已被懲戒法院判決免職確定。

楊男在2021年案發時仍在桃園市消防局擔任科員，他隱瞞已經結婚的身分，透過交友軟體「Goodnight」結識從事科技業的女子小施（化名），並於當年9月間約出小施到新北市八里海邊遊玩。而後2人又到了基隆遊玩，並返回桃園。

小施指控，2人在桃園入住某汽車旅館後，自已當時在床上看手機，結果楊男就撲上來，對她性侵得逞。小施當天攜帶的名牌錢包還遺落，之後竟有好心人將證件寄回，但錢包與現金2千元並未一同寄回，小施不以為意。

之後楊男在2023年2月又透過該軟體，在凌晨1點多認識一名有躁鬱症的女子小盈（化名），並立即約見面；2人認識不到3小時，楊男就在凌晨4點多到達小盈住處。小盈指控，楊男不顧她精神障礙又值生理期，仍性侵她得逞。小盈之後報警，檢警進行偵辦。

檢警2023年間搜索桃園市消防局，在楊男的電腦中發現一個名為「花冊」的資料夾，裡面竟有6、7名女子的不雅影片。經過逐一清查後，發現當年楊男發現小施的錢包遺漏在自己車上，他竟將錢包、現金侵占後，再駕車到鶯歌某郵局，以電腦打字輸入方式，將小施證件寄回。此外，該資料夾還有包含楊男在2022年6月、2023年7月與另外2名女子發生性行為的偷拍影片。

不僅如此，檢警比對楊男DNA，發現他涉及20多年前於台北市發生的連續3起持刀強盜性侵案件，但因過了追訴時效，檢方無法追究。檢方隨即對楊男聲請羈押，法院裁准，桃園市消防局也緊急將楊男停職。全案偵查終結後，檢方依照性侵、偷拍、竊盜等罪，對楊男提起公訴。

一審法院審理後，認定楊男犯下2個偷拍罪，各處有期徒刑6月，定應執行有期徒刑11月、得易科罰金33萬元；另外侵占遺失物也判處罰金1萬元；遭2女指控性侵部分，均因查無實證而判無罪。

案件上訴第二審，高等法院審理後，楊男與其中一名被偷拍的女子達成和解並支付完畢，這部分高院改判有期徒刑5月、得易科罰金15萬元；至於另一名偷拍被害人部分仍維持6月刑期，侵占遺失物罰金1萬元，二審均維持。此外，2女指控性侵部分，高院也維持無罪。