守護住商區一坪換一坪承諾　大林蒲遷村土地都計變更案送審內政部

▲遷村安置地現況空拍圖。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄大林蒲遷村進程近期取得顯著突破，高雄市政府與經濟部正緊密協作，加速推動「新材料循環產業園區」的各項法定申請程序。這項備受地方關注的計畫，不僅涵蓋環境影響評估與都市計畫變更，更核心的目標是確保居民安置權益。為了具體落實住商區土地一坪換一坪的承諾，未來居民落腳的鳳山與前鎮安置土地，已配合進行都市計畫變更，以提供高品質的居住空間。

在都市計畫審議方面，高雄市都委會已於去年十月通過新材料園區及相關遷村安置地的變更案。市府隨即展現高度執行力，於去（114）年底完成計畫書圖修正並趕在元旦前報請內政部核定。都發局強調，行政院將此案納入經濟部計畫後，已為遷村提供充足的法源與財源支持。為了確保程序完備且公開透明，所有環評與園區規劃均依規定辦理公展與公聽會，致力於在中央審議期間與居民保持充分溝通。

▲新材料循環產業園區現況空拍圖。（圖／記者吳世龍翻攝）

為了掌握遷村時效，市府自今年元旦起便先行分階段啟動土地價購協議作業。這項前置作業內容相當廣泛，包含宗教設施與宗祠的抽籤選地，以及農業區土地轉換為高坪特定區建地或領取現金的方案，同時也針對公共設施保留地進行價購洽談。透過預先啟動協議，市府旨在縮短等待期，讓行政作業能與硬體規劃同步並行。

▲大林蒲遷村協議價購期程規劃。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據經濟部與高雄市政府的最新評估，整體園區設置的法定計畫審議預計將於今年十月全數完成。一旦計畫獲得中央正式核定，市府將立即接續辦理住商區的抽籤配地、非住商土地發價，以及發放各項搬遷補償費與獎勵金。這系列實質遷村作業的啟動，將帶領大林蒲居民逐步邁向新家園，同時藉由新材料產業的發展，推動高雄整體產業轉型，達成社區安居與經濟永續共榮的願景。