車禍肇事害人摔斷6根肋骨　認罪拒賠「拖延訴訟」越賠越多

▲機車騎士閃躲對向搶快左轉車自摔，造成6根肋骨骨折，其中2根全斷，肇事者卻拒賠。（示意圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名張姓男子騎機車搶快左轉，害對向騎機車直行的謝姓男子急煞倒地、6根肋骨骨折，張男認罪被判刑定讞，但拒賠償，要求勘驗路口監視畫面佐證對方單手騎車，台北地院民事一審批張男拖延訴訟，判他須賠29萬餘元，上訴後，北院二審判決扣除保險理賠3萬餘元，但要外加7萬6000元看護費，張男共要賠償33萬餘元確定。

本案發生於2022年11月21日下午3點多，當時35歲、擔任廚房助手的張男，騎機車在北市萬華區東園街搶快左轉，當時41歲、從事服務業的謝男，正好騎機車從對向直行而來，見狀驚嚇急煞自摔倒地，不但手腳多處擦挫傷，還造成左胸6根肋骨骨折，其中2根全斷。

行車事故鑑定張男轉彎車沒禮讓直行車，應負全部肇事責任，張男認罪且符合自首條件，刑案一審經北院依過失傷害罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元，沒上訴已定讞。謝男提告求償42萬餘元，張男拒賠，怪罪謝男也有錯。

張男指謝男當時左手持物僅用手背靠著握把，沒注意車前狀況，因單手急煞鎖死前輪自摔，應勘驗事發時路口監視畫面佐證謝男有無危險駕駛，另謝男事發後不到3個月，在網路社群自PO可提重物照片，應查明謝男傷勢是否須請看護，張男最後自稱月薪3萬出頭要養家，賠不起。

謝男表示車禍受傷後，要靠人攙扶才能坐臥與行動，使用輔具固定胸腰減震止痛，復健1年多逐漸能自己走，期間不僅家計吃緊，醫師更說2根斷骨終身好不了，他現在每天起床、搬提重物，或碰到濕冷天氣，傷處就疼痛難耐，想到往後還有幾10年，心情就很鬱悶。

民事一審法官指張男若不服鑑定報告，為何在刑案認罪不爭執，卻在求償案才說有異議，又無法證明在刑案自白犯罪是出於錯誤，張男更無端聲請勘驗鑑定報告查過的監視畫面，此舉違反訴訟誠信，顯然意圖拖延訴訟。

法官認為當事人有權要求法院適時終結訴訟程序，因此不審酌張男逾期聲請調查的證據，且謝男對本件事故無過失責任，卻因多根肋骨骨折，蒙受肉體及精神痛苦，一審據此判決張男應賠償包括精神慰撫25萬元在內共29萬餘元。

上訴後，二審指謝男已領汽車責任保險理賠3萬餘元，應扣除，但一審沒准許謝男求償看護費的理由，顯有不當，因此判決張男須再賠償7萬6000元看護費，合計33萬餘元確定。