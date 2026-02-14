　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

▲大寒,呼氣,冬天,大掃除,寫工作,敲杯。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

▲大掃除時要斷捨離，節儉過頭反而影響運勢。（示意圖／pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

再過幾天就要迎接農曆新年，家家戶戶忙著大掃除，意味著新年新希望，把舊的一年的穢氣、汙穢清除乾淨，打掃的一塵不染，如此才能迎來好家運。命理師楊登嵙提醒，大掃除時有9大類用品該丟就得丟，若什麼東西都留，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉雖是傳統的美德，但節儉過頭反而會影響健康、運勢、財運。

一、 破碗丶破杯丶破盆
若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋、缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、 枯死植物
有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、 過期或不吃的藥
過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、 過期的食物
過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、 損壞不修的家電
家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、 老舊娃娃、人偶
老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走。（圖／取自免費圖庫pexels）

七、 舊雜誌、型錄
老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、 破損老舊不穿的衣服
破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、 看了心情會不好的物品
觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅包行情變了？孩過年「不包600元了」原因曝
美女里長遭前輩性騷「將公開說明」！　曝受害者不只她
28歲美碩士田僑仔來台徵婚！　點名「三位公主」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

趁夜猛燒垃圾民眾陳情倍增 苗栗啟用AI煙霧辨識揪出開罰

桃園人的年味回來了！南門市場浴火重生　張善政視察：買氣翻3倍

龜山眷村故事館春節限定活動　首座紅包印刷感受眷村春節人情溫度

推動綠色服務！彰化砸3千多萬　補助591村里換電動機車

林口長庚春節關懷　揮毫祝病友「幸福加碼」

春節連假交通安全大提醒　中壢監理站呼籲禮讓用路人

綠營桃園市議員黨內初選競爭激烈　陳亭妃力挺鄭淑方

新鮮魚貨天天有　桃園竹圍、永安漁港春節連假照開市

桃園共享車位新元年　三處區公所春節搶先預約

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

【譚兵讀武EP291】桃園起飛空降甘肅南部當「特工」　17歲的「馬台長」意外化身草原騎兵

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

趁夜猛燒垃圾民眾陳情倍增 苗栗啟用AI煙霧辨識揪出開罰

桃園人的年味回來了！南門市場浴火重生　張善政視察：買氣翻3倍

龜山眷村故事館春節限定活動　首座紅包印刷感受眷村春節人情溫度

推動綠色服務！彰化砸3千多萬　補助591村里換電動機車

林口長庚春節關懷　揮毫祝病友「幸福加碼」

春節連假交通安全大提醒　中壢監理站呼籲禮讓用路人

綠營桃園市議員黨內初選競爭激烈　陳亭妃力挺鄭淑方

新鮮魚貨天天有　桃園竹圍、永安漁港春節連假照開市

桃園共享車位新元年　三處區公所春節搶先預約

虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

為何看上鄧愷威？太空人總管憑「強烈直覺」　看好養成體系讓他再升級

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

快訊／高雄透天厝氣爆！陽台飄恐怖白煙　男子全身燒燙傷送醫

過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

因過年社交陷焦慮！精神醫觀察「恐年族」明顯增加：3對策助改善

彰化警「機動派出所」神助功　幫失聯阿伯找到回家路

Airbnb三分之一客服改由AI處理　工程師八成已導入AI工具

民進黨新北議員提名「37搶34」　3區初選、新人拚出頭（留稿，時間都可以）

【3小時被逮】假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」　玻璃沒破...搶匪毀門逃逸

地方熱門新聞

彰化補助村里公務電動機車

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

桃園竹圍、永安漁港　春節連假天天營業

永康警年前發威連逮3車手阻詐460萬

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

台美關稅拍板陳亭妃帶台南產業迎戰新局

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

林口長庚春節關懷　助病友迎新年幸福加碼

桃園捷運綠線北機廠替代道路　春節開通

南門市場浴火重生

春節將至點亮安全燈楠西消防前進北極殿宣導居家防火

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

桃園共享車位新元年　三處區公所春節搶先預約

更多熱門

相關新聞

即／台中女深夜墜樓亡

即／台中女深夜墜樓亡

今天開始放年假，但台中市南屯區文心路一段一棟大樓昨（13）日晚間22時左右，有民眾發現一名中年女子疑似墜樓，警消到場後，發現人已經沒有呼吸心跳，趕緊將人送醫，仍宣告不治。經查，該女子為53歲，警方現場採證，未發現外力介入情況，已經報請檢方相驗，並調查死亡原因。

大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂

大掃除必看！這10樣東西最難斷捨離　現在不丟明年家裡還是亂

過年怕親戚靈魂拷問　29歲女失眠1個月

過年怕親戚靈魂拷問　29歲女失眠1個月

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

音樂、溫泉慢活串聯　網紅揭六龜山城輕旅路線

關鍵字：

過年新年大掃除斷捨離禁忌命理楊登嵙

讀者迴響

熱門新聞

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

4球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面