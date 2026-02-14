過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

▲大掃除時要斷捨離，節儉過頭反而影響運勢。（示意圖／pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

再過幾天就要迎接農曆新年，家家戶戶忙著大掃除，意味著新年新希望，把舊的一年的穢氣、汙穢清除乾淨，打掃的一塵不染，如此才能迎來好家運。命理師楊登嵙提醒，大掃除時有9大類用品該丟就得丟，若什麼東西都留，家裡或公司就會變成垃圾場，節儉雖是傳統的美德，但節儉過頭反而會影響健康、運勢、財運。

一、 破碗丶破杯丶破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋、缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、 枯死植物

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、 過期或不吃的藥

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、 過期的食物

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、 損壞不修的家電

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、 老舊娃娃、人偶

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

▲大掃除象徵除舊布新，把舊的、不好的「氣」送走。（圖／取自免費圖庫pexels）

七、 舊雜誌、型錄

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、 破損老舊不穿的衣服

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、 看了心情會不好的物品

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。