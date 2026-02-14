太平山2026春節旅遊攻略　開園時間、交通管制一次看

▲▼太平山2026春節旅遊攻略公布，遊客需注意開園時間及交通管制。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

北台灣知名的生態旅遊勝地太平山國家森林遊樂區，今(2026)年春節旅遊攻略出爐，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次及車潮總量管制措施，旨在提供遊客更佳的旅遊體驗。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山園區依循往例，除夕(2月16日星期一)為全年唯一休園日，而小年夜(2月15日星期日)上午7:30開園至中午12:00休園進行大掃除。大年初一(2月17日星期二)上午8:00重新開園，大年初二起每日開園時間為6:00至20:00。提醒民眾，小年夜當日蹦蹦車末班車為10:30，返程班次則提前至12:00，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11:30，國光客運返程也提前至12:00由鳩之澤發車。

春節期間，蹦蹦車除夕停駛，小年夜末班車為10:30，返程班次提前至12:00。大年初一配合園區8:00開園，售票時間延至9:00開始，首班車9:30、末班車14:30；大年初二起恢復正常，售票時間為7:00，首班車7:30、末班車14:30。蹦蹦車每日僅有8班車次，車位有限，僅能現場購票，民眾可提前上官網查詢售票情況。

為維持園區秩序及環境品質，太平山園區實施車輛動態總量管制，入園車輛上限為1,000台。當車輛數達800台時，園區將透過公路局電子看板、警廣電台(FM104.9)及官網首頁進行預告。連假期間建議民眾提早入園，避開8:00至12:00的車潮高峰期。此外，若遇冬季寒流來襲，園區將啟動「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客安全。

更多旅遊資訊可至太平山官網(http://tps.forest.gov.tw/)及太平山FB粉絲專頁(http://www.facebook.com/tps100.forest)查詢，亦可參考台灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)及路線示意圖(https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/public/Data/f1764061005620.jpg)。