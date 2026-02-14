推動綠色服務！彰化砸3千多萬　補助591村里換電動機車

▲彰化縣斥資3664萬元，補助全縣591村里更換電動機車。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為強化基層服務量能，並積極推動環境永續政策，彰化縣政府全面啟動「村里公務電動機車補助計畫」。總補助經費達3664萬2000元，協助全縣591個村里，以更環保、高效的方式執行公務，將低碳交通概念直接融入第一線的為民服務中。

縣長王惠美表示，村里長常被民眾暱稱為「土地公」、「土地婆」，他們深入大街小巷，負責政策宣導、關懷訪視、災防通報等繁雜事務，是縣政推動的基石。此次提供電動公務機車，不僅是對基層辛勞的實質支持，更是將永續發展目標落實於日常公務。

▲彰化縣斥資3664補助全縣591村里使用電動機車。（圖／縣府提供）

縣府補助各鄉鎮市公所採購村里業務專用電動機車，每輛補助上限為6萬2000元，總補助經費達3664萬2000元。公所可依地方實際需求選購車輛，讓資源運用更具彈性。王惠美進一步指出，這項計畫緊扣行政院「2050淨零排放」中「運具電動化」的關鍵戰略，也與彰化縣「淨零碳排、永續發展」的目標一致。根據環境部估算，每將一輛燃油機車汰換為電動機車，約可減少2.3公噸的碳排放。

未來全縣26鄉鎮市的村里服務都將逐步採用電動機車，積少成多，對改善空氣品質將有顯著助益。除了公務車輛的汰換，王惠美也呼籲民眾共同響應環保，若淘汰老舊機車並換購電動機車，最高可獲得1萬5300元的補助。