荷包過年先省　彰化電動車牌照稅免徵至119年

▲開電動車免徵牌照稅再延長5年。（圖／資料照片）

記者唐詠絮／彰化報導

為了給下一代更美好的環境，彰化縣長王惠美與縣府團隊持續推動節能減碳政策，全力朝向2050淨零排放目標邁進。其中，鼓勵民眾使用電動車，是減少移動污染源的關鍵策略之一。好消息來了！縣府宣布，電動車免徵使用牌照稅的優惠期限，將一口氣延長至民國119年底，讓更多縣民能夠安心換車，共同打造低碳家園。

免稅延長至119年底

根據已通過的《使用牌照稅法》第5條修正草案，彰化縣針對「完全以電能為動力」的電動車輛，免徵使用牌照稅的期限將從原定的114年12月31日，再次延長5年，至119年12月31日止。這項措施自101年開辦以來，持續以實質稅賦減免，降低民眾購置電動車的負擔，鼓勵大家從日常生活中實踐綠色運輸，直接減少空氣污染與碳排放。

主動辦理便民服務免申請

彰化縣地方稅務局強調，為了提供最便利的服務，只要車籍地址登記在彰化縣的電動車輛，稅務局將「主動」核准免稅，車主完全不需要提出申請。這項貼心措施，讓符合資格的車主能夠省時省力，輕鬆享受稅賦優惠。

共同邁向永續未來

王惠美縣長表示，延長免稅優惠是縣府實踐環境永續發展的具體行動之一。選擇電動車不僅能為車主省下荷包，更是以實際行動支持減碳，共同改善縣內空氣品質，逐步實現低碳宜居城市的願景。縣府團隊將持續規劃各項綠色政策，邀請所有縣民一起努力，讓彰化變得更加清新、永續。