　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

癮君子小心！還沒出國恐荷包先噴1萬　小港機場「破財紅線」曝光

▲▼ 癮君子小心！小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲癮君子小心！小港機場「破財紅線」別亂哈菸，最高秒噴1萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

癮君子出國注意了！為落實菸害防制，維護公共場所無菸環境，高雄市政府衛生局與高雄國際航空站（小港機場）強化禁菸管理措施，除航廈室內空間依法全面禁菸，針對航廈室外周邊已劃設戶外紅線內禁菸範圍及增設禁菸警示，違者可處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰，後續也將提高航站人員巡查密度。

衛生局表示，依《菸害防制法》第18條第1項第5款規定，航空站屬禁止吸菸場所，航廈內及已公告的戶外紅線範圍內區域均屬禁菸範圍內，依法均不得吸菸；另依同法第40條規定，於禁菸場所違規吸菸者，可處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

針對國內外旅客於戶外騎樓紅線禁菸區違規吸菸，將當場依法開立稽查紀錄單並啟動裁處程序，以「即查即罰」具體作為，嚴正嚇阻違規吸菸行為，杜絕吸菸者僥倖心態。

▲▼ 癮君子小心！小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲誤在「破財紅線」抽菸，最高秒噴1萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局進一步指出，禁菸管理須採常態化稽查辦理，會持續會同航站管理單位及航警局提高航廈內外及人流熱點查察頻率，同時要求航站管理單位依《菸害防制法》確實負起管理人責任，落實禁菸標示設置與維護，強化航警及保全人員即時通報機制，對於違規者應積極蒐證，並依程序提供本局依法處理；若遇不服勸導或明確違規情形，應立即通報執法人員到場處理。

提醒民眾，高雄國際航空站已劃設戶外紅線禁菸區範圍，將持續會同航警及航站管理單位前往無預警稽查，並要求航站持續強化自主管理及巡查，特別是國內外航廈出入口、人流動線、候車與集散熱點等易違規處所，加設清楚、醒目且具國際辨識度的多語言禁菸標示，避免旅客因資訊不足而誤觸法令。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情
鷹架突倒塌！　5人受傷送醫
連假首日就喝爆！　BMW狂撞11車畫面曝光
桃機人潮「排到手扶梯口」！　擠爆大廳畫面曝
打開包裹「瞬間爆炸」！　姊弟受傷送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

癮君子小心！還沒出國恐荷包先噴1萬　小港機場「破財紅線」曝光

荷包過年先省　彰化電動車牌照稅免徵至119年

春節低溫來襲！金門醫院示警：慎防心血管急症與食安風險

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作賀年花藝迎新春

春節連假北海岸恐湧車潮　金山警出動空拍機掌握路況

苗栗市全民運動館春節後營運　引進World Gym營運、官方祭優惠

龍馬精神保平安！南消走入年貨大街　宣導圍爐瓦斯安全

春節小三通人潮現！金門水頭港啟用全新e-Gate　10秒快速通關

台中替代役服務量全國第一　過年送暖不停

過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

癮君子小心！還沒出國恐荷包先噴1萬　小港機場「破財紅線」曝光

荷包過年先省　彰化電動車牌照稅免徵至119年

春節低溫來襲！金門醫院示警：慎防心血管急症與食安風險

台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作賀年花藝迎新春

春節連假北海岸恐湧車潮　金山警出動空拍機掌握路況

苗栗市全民運動館春節後營運　引進World Gym營運、官方祭優惠

龍馬精神保平安！南消走入年貨大街　宣導圍爐瓦斯安全

春節小三通人潮現！金門水頭港啟用全新e-Gate　10秒快速通關

台中替代役服務量全國第一　過年送暖不停

過年大掃除必看！「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

酒駕慣犯「連喝3罐啤酒」無照上路　廚師騎車違規左轉擊落騎士

ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

申請租金補貼省起來！最新數據減輕4成負擔　25歲以下青年成主力

新秀挑戰賽卡特隊奪冠　艾奇康猛砍17分＋致勝罰球奪MVP

OpenAI推出ChatGPT鎖定模式　強化企業對抗提示注入攻擊能力

孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情　現場「愛犬也現身」別具意義

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

出門遇到「毛毛跟蹤狂」他錄影蒐證！　每走一步就默契前進

買房變惡夢！　三寶媽「砸光存款住破房」後悔：生活品質好差

嘉義水上鄉工地意外！鷹架突倒塌工人骨折　5人受傷送醫

【毫無求生欲】請女友踩平紙箱　底下竟暗藏體重機

地方熱門新聞

彰化補助村里公務電動機車

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

桃園竹圍、永安漁港　春節連假天天營業

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

永康警年前發威連逮3車手阻詐460萬

「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

連假北海岸恐湧車潮　金山警空拍機掌握路況

桃園捷運綠線北機廠替代道路　春節開通

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

台美關稅拍板陳亭妃帶台南產業迎戰新局

南門市場浴火重生

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

春節將至點亮安全燈楠西消防前進北極殿宣導居家防火

更多熱門

相關新聞

包裹拆完「整箱丟回收」恐罰6千

包裹拆完「整箱丟回收」恐罰6千

過年前網購包裹暴增，紙箱、膠帶、物流貼紙、保麗龍與泡泡袋怎麼丟才對？家事達人提醒，紙箱回收前要除膠帶貼紙並壓平，保麗龍與塑膠包材也要分清類別；垃圾分類不實恐挨罰1,200至6,000元。

翁回收半個月賺1500　執行署分署贈慰問金

翁回收半個月賺1500　執行署分署贈慰問金

踹飛逼讓座婦人　裁罰4000元！Fumi阿姨回應了

踹飛逼讓座婦人　裁罰4000元！Fumi阿姨回應了

陸敬民／愈罰愈賣？　夾層成預售行銷工具、罰鍰變成本

陸敬民／愈罰愈賣？　夾層成預售行銷工具、罰鍰變成本

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身

高雄小港機場全新圍牆「透視化」變身

關鍵字：

高雄機場禁菸罰鍰菸害防制公共場所

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面