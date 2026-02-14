　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲印度曾經發生一名流落街頭的少女慘遭400名男子性侵的慘案。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度西部馬哈拉什特拉邦比德縣2021年曾發生一起駭人聽聞的性侵案，一名16歲少女向當地兒童福祉委員會（CWC）陳訴，自己遭400名男子性侵。警方介入調查後，逮捕至少7人，然而其中更包含2名警察涉案，再次凸顯印度性暴力氾濫的嚴重問題。

根據CNN報導，印度兒童福祉委員會主席透露，被害的16歲少女因長期流落街頭而慘遭狼手。她2021年11月11日前往該委員會作證，詳述自己在比德縣遭受的慘痛經歷，甚至點名2名警察涉案。受害少女表示，她在公車站乞討時，遭3名男子強制性侵，隨後惡夢般的遭遇不斷重演。

委員會主席指出，雖然400人的加害者人數難以完全查證，但少女已能明確指認出至少25名施暴者的身分。更令人心寒的是，當少女試圖向警方通報有一名男子毆打她時，警員竟拒絕受理。

警方事後表示，已依據《性犯罪兒童保護法》進行偵辦。此外，由於少女向警方陳述，她13歲時就被迫嫁給一名33歲男子，長期遭受性虐待，因此警方也針對《兒童婚姻禁止法》立案調查。

少女指出，連親生父親都曾性侵她，導致她無論在夫家或娘家都待不下去，最終只能露宿公車站。

這起駭人聽聞的性侵案也引發印度女權運動人士強烈憤慨，並稱這是「史上最悲慘的性侵案件」，直言「少女每天都在承受酷刑般的折磨」，警方甚至未能保護受害者。

根據印度國家犯罪紀錄局統計數據，2020年印度通報的女性遭性侵案件超過2萬8000件，相當於每18分鐘就有一起案件發生。專家警告，由於許多受害者因恐懼而不敢報案，實際數字遠高於官方統計。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打開包裹「瞬間爆炸」！　姊弟受傷送醫
快訊／BMW連撞11車！　混亂畫面曝光
收到新鈔「先揉爛」！　店員曝原因：無敵困擾
車內有臭味！竟是「烤肉車」怒告車商　真相打臉了
孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公　曾國城：希望是最後一次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

巴黎凱旋門持刀攻擊！　出獄不到1月「恐攻前科犯」當場被擊斃

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

阿蘇墜機3周！專家實勘火山口嘆：現場環境「比新聞畫面更嚴峻」

巴黎凱旋門持刀攻擊！　出獄不到1月「恐攻前科犯」當場被擊斃

中共中央舉行春節團拜會　習近平兩度談到台灣

年假首日國道湧返鄉車潮！　國3嘉義蘭潭隧道「8車連環撞」

春節第一天　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！擠爆大廳畫面曝

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

快訊／逢甲商圈湯包店換瓦斯！管線脫落引發氣爆　男子緊急送醫

駐台大使自豪喊「我是台灣人」！夜市練就道地中文　曾奪歌唱冠軍

新北9旬翁迷上「萱萱」　提19萬現金、買點數兩度被警攔阻

春節急診就醫為平日1.7倍　呼吸道、腸胃不適去UCC免等

230萬訂閱鋼琴家來台！3月開演「搶先列台灣必吃清單」

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

【驚險墜溝】回收車後方傳來慘叫！　清潔隊員回頭「阿嬤不見了」

國際熱門新聞

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

美股「AI恐慌」交易　輝達跌2.23％

網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

米蘭冬奧保險套　3天搶光光

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

美國1月CPI降至2.4％　低於市場預期

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

穿迷你裙參拜　網美被攔下強制圍布

繼德威掉輪胎「大韓雙輪爆胎」　南韓下令檢查

印度16歲少女「遭400男性侵」

更多熱門

相關新聞

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

屏東吳姓清潔工不滿打掃時，女客戶嫌他掃不乾淨，頻頻刁難還碎唸，竟深夜翻牆侵入女子住處，掐頸摀嘴性侵並強盜2萬400元。屏東地方法院審理後，依強盜性交罪判處有期徒刑10年8月，全案還可上訴。

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

打臉川普「煤炭出口」　南韓：無具體進展

打臉川普「煤炭出口」　南韓：無具體進展

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

川普達成「歷史性」協議：日韓印買美國煤炭

關鍵字：

印度性侵少女警察涉案性暴力

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

即／台中女深夜墜樓亡

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面