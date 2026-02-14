印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

▲印度曾經發生一名流落街頭的少女慘遭400名男子性侵的慘案。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度西部馬哈拉什特拉邦比德縣2021年曾發生一起駭人聽聞的性侵案，一名16歲少女向當地兒童福祉委員會（CWC）陳訴，自己遭400名男子性侵。警方介入調查後，逮捕至少7人，然而其中更包含2名警察涉案，再次凸顯印度性暴力氾濫的嚴重問題。

根據CNN報導，印度兒童福祉委員會主席透露，被害的16歲少女因長期流落街頭而慘遭狼手。她2021年11月11日前往該委員會作證，詳述自己在比德縣遭受的慘痛經歷，甚至點名2名警察涉案。受害少女表示，她在公車站乞討時，遭3名男子強制性侵，隨後惡夢般的遭遇不斷重演。

委員會主席指出，雖然400人的加害者人數難以完全查證，但少女已能明確指認出至少25名施暴者的身分。更令人心寒的是，當少女試圖向警方通報有一名男子毆打她時，警員竟拒絕受理。

警方事後表示，已依據《性犯罪兒童保護法》進行偵辦。此外，由於少女向警方陳述，她13歲時就被迫嫁給一名33歲男子，長期遭受性虐待，因此警方也針對《兒童婚姻禁止法》立案調查。

少女指出，連親生父親都曾性侵她，導致她無論在夫家或娘家都待不下去，最終只能露宿公車站。

這起駭人聽聞的性侵案也引發印度女權運動人士強烈憤慨，並稱這是「史上最悲慘的性侵案件」，直言「少女每天都在承受酷刑般的折磨」，警方甚至未能保護受害者。

根據印度國家犯罪紀錄局統計數據，2020年印度通報的女性遭性侵案件超過2萬8000件，相當於每18分鐘就有一起案件發生。專家警告，由於許多受害者因恐懼而不敢報案，實際數字遠高於官方統計。