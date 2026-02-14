　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市北區一對雙胞胎兄弟各自娶了同一對雙胞胎姊妹，四人就這樣組成「雙雙胞胎家庭」，共同生活54年。令人震驚的是，四個人連工作都在一起，就這樣相互扶持超過半個世紀，而他們也公開了當初結婚的有趣內幕。

根據《中京電視台》報導，83歲的深見忠義與弟弟深見孝晴為雙胞胎，兩人77歲的妻子美智子與喜久子也同為雙胞胎。這個特殊的四人家庭不僅生活在一起，連工作都形影不離。從18歲開始從事裁縫工作的忠義表示，他們目前在自家附設的工作室製作童裝等服飾，從服裝設計到打版，四人分工合作完成每一件作品，而平常四人日常穿著的衣服也都是自己動手做。

兄弟倆在決定共同創業後，因為擔心兄弟一起工作，如果娶不同的人可能會產生摩擦，所以便決定尋找同為雙胞胎的伴侶，相信只要妻子之間相處融洽，就不會有問題。為此，兩人還先蓋了一棟可以容納兩對夫妻的房子，才開始物色對象。

為了達成這個目標，兄弟倆甚至上了電視節目。哥哥深見忠義表示，「當時有個『徵婚』單元，我們上了兩次尋找雙胞胎新娘，但都沒找到。」美智子與喜久子則笑說，兩人都沒看過那個節目。

電視徵婚失敗後，兄弟倆改透過親友介紹，但符合「雙胞胎且願意四人同住」的條件實在太嚴格，儘管父母不斷勸說「別再堅持了，根本找不到」，他們仍持續尋覓約2年時間，直到第8次相親才遇見美智子與喜久子姊妹。

回憶初次見面，哥哥坦言，「第一印象是『看起來很健康』，這點最重要。而且兩個人都很開朗，讓我覺得應該沒問題。」雙胞胎情侶隨即發展為交往關係，平時則會堅持「四人約會」。

就在2個月後的某次晚餐，身為哥哥的忠義率先向兩姊妹開口求婚，但弟弟孝晴卻一句話也沒說。令人訝異的是，由於事前沒決定誰配誰，姊妹倆詢問要如何分配時，哥哥忠義直接回答，「那就老大配老大，老么配老么好了。」因此才成為現在的配對。

四人結婚後，兄姊與弟妹各生下2個孩子，如今共有8名孫子女。神奇的是，孩子從來沒有認錯過父母。

 
02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

五角大廈突撤中國軍企名單　更新1小時…火速下架
陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返
阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問
快訊／大樂透1.8億獎號出爐了！對中6碼放假一輩子
錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

日韓要聞雙胞胎名古屋家庭創業童裝

