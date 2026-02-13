《陽光女子合唱團》電影公益包場首映會！傳遞社會和諧精神

▲《陽光女子合唱團》公益包場北區放映會，法務部政務次長黃世杰（中）率團觀影。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

電影《陽光女子合唱團》票房突破5億元，為擴大電影所凝聚的社會關注與影響力，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手財團法人臺灣更生保護會，於「北、中、南」舉辦三場《陽光女子合唱團》公益包場，邀請更生家庭共同走進戲院觀賞。蔡明忠表示，這是傳遞電影中的理解與和聲精神。

《陽光女子合唱團》由台灣大哥大共同投資出品，電影內容關乎矯正制度及受刑人、攜子入監、犯罪與理解等議題有關，觀賞的同時也讓人去反思更生朋友在犯罪之後的復歸議題。因此蔡明忠此次公益包場，即有意義。

北區放映會於13日假京站威秀影城舉行，法務部政務次長黃世杰、財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝，以及台灣大內容發展副總經理鄭偉柏連袂出席；《陽光》導演林孝謙、主演羅晨恩驚喜現身映後交流，與更生家庭一同感受影像及音樂帶來的感染力，共同關懷並將愛的力量，傳遞到每一個人身上。

映後黃世杰表示 《陽光女子合唱團》電影中所看到的每個角色，雖都因各種不同的原因，犯下過錯，遭受處罰，但這並不代表她們就沒有「愛人」或「被愛」的能力和權利。而更生朋友成功復歸之路，有兩個重要的關鍵，首先是家人的愛與支持，這是支撐更生朋友往好的方向改變的力量，其次則是來自社會大眾的接納與肯定，讓更生朋友感受到社會的溫暖與關愛。

張斗輝也感謝蔡明忠長期以來對更生復歸的議題相當重視，積極幫助更生朋友重返社會，他非常感謝蔡明忠默默地行善大愛。本次共同辦理北中南放映會，讓更生家庭有機會在年節前欣賞電影，讓更生人感受到家人的理解與社會的支持，能有重新出發的動力及目標。

蔡明忠也表示，《陽光女子合唱團》以多位女性角色與合唱團為核心，描寫不同背景人物在生命困境中彼此支持、重新找回自我價值的過程。這樣關於陪伴與成長的生命故事，觸動了許多觀眾內心深處的共鳴，因此特別透過公益包場，希望將《陽光女子合唱團》所傳遞的理解與和聲精神，從戲院延伸至生活場域，成為彼此理解與重新出發的起點。