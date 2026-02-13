　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

《陽光女子合唱團》電影公益包場首映會！傳遞社會和諧精神

▲▼《陽光女子合唱團》公益包場北區放映會，法務部政務次長黃世杰（中）、財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝（右4）。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲《陽光女子合唱團》公益包場北區放映會，法務部政務次長黃世杰（中）率團觀影。（圖／臺灣更生保護會提供）


記者吳銘峯／綜合報導

電影《陽光女子合唱團》票房突破5億元，為擴大電影所凝聚的社會關注與影響力，台灣大哥大董事長蔡明忠攜手財團法人臺灣更生保護會，於「北、中、南」舉辦三場《陽光女子合唱團》公益包場，邀請更生家庭共同走進戲院觀賞。蔡明忠表示，這是傳遞電影中的理解與和聲精神。

《陽光女子合唱團》由台灣大哥大共同投資出品，電影內容關乎矯正制度及受刑人、攜子入監、犯罪與理解等議題有關，觀賞的同時也讓人去反思更生朋友在犯罪之後的復歸議題。因此蔡明忠此次公益包場，即有意義。

北區放映會於13日假京站威秀影城舉行，法務部政務次長黃世杰、財團法人臺灣更生保護會董事長張斗輝，以及台灣大內容發展副總經理鄭偉柏連袂出席；《陽光》導演林孝謙、主演羅晨恩驚喜現身映後交流，與更生家庭一同感受影像及音樂帶來的感染力，共同關懷並將愛的力量，傳遞到每一個人身上。

映後黃世杰表示 《陽光女子合唱團》電影中所看到的每個角色，雖都因各種不同的原因，犯下過錯，遭受處罰，但這並不代表她們就沒有「愛人」或「被愛」的能力和權利。而更生朋友成功復歸之路，有兩個重要的關鍵，首先是家人的愛與支持，這是支撐更生朋友往好的方向改變的力量，其次則是來自社會大眾的接納與肯定，讓更生朋友感受到社會的溫暖與關愛。

張斗輝也感謝蔡明忠長期以來對更生復歸的議題相當重視，積極幫助更生朋友重返社會，他非常感謝蔡明忠默默地行善大愛。本次共同辦理北中南放映會，讓更生家庭有機會在年節前欣賞電影，讓更生人感受到家人的理解與社會的支持，能有重新出發的動力及目標。

蔡明忠也表示，《陽光女子合唱團》以多位女性角色與合唱團為核心，描寫不同背景人物在生命困境中彼此支持、重新找回自我價值的過程。這樣關於陪伴與成長的生命故事，觸動了許多觀眾內心深處的共鳴，因此特別透過公益包場，希望將《陽光女子合唱團》所傳遞的理解與和聲精神，從戲院延伸至生活場域，成為彼此理解與重新出發的起點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20年健身品牌「斷頭式倒閉」！　1505人集體怒告
10連碰太狂！　新北彩券行「一次中7注百萬」
北市臭豆腐店「被罵反變紅」！　拔髮女住戶無奈：很多人朝聖
樂天巨人道歉了！　在台4球員「立即強制返國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

【譚兵讀武EP291】桃園起飛空降甘肅南部當「特工」　17歲的「馬台長」意外化身草原騎兵

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

台男赴日帶「1違禁品」遭判刑！駐日處急示警：4類物品千萬別帶

推動綠色服務！彰化砸3千多萬　補助591村里換電動機車

永田颯太郎超融入「金鷲台灣團」　有感陳傑憲在日本爆紅：帥又強

律師曝檢嗆「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」　高檢署勘驗錄音：無此言論

感謝成立永田條款！永田颯太郎拚中職選秀有動力　點名想對決高塩

女里長遭性騷「將公開說明」！曝受害者不只她：萬華女人不好欺負

睡前刷比早上更有用！7個「潔牙小常識」一次看懂

5千元內買到情人節禮物！小CK愛心包、Pandora串飾　可愛到性感通通有

親子遊香港必看　迪士尼角色現身街頭、三麗鷗進駐海洋公園

大掃除掃不完？專家揭3大地雷：第一步「拿抹布就錯了」

在古代如何辨識穿越者

法律熱門新聞

《陽光女子合唱團》電影包場北區首映會

騙財騙色　法院重判十年

北監舉辦「春節面對面懇親」2345人參與　盼用親情力量勉勵收容人

艾格諾先生雪花餅獲金馬青睞

使用身分證產生器　犯偽造文書罪

2026年「更生年貨大街」　凝聚良善力量

更多熱門

相關新聞

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

吳明達遭槍擊案　槍手判刑11年定讞

威震集團成員吳明達，2024年間在台北市某三溫暖遭人埋伏槍擊，槍手彭郁翰聲稱因不滿吳男派人向其經營的咖啡廳收取保護費，憤而行兇，朝吳男及其友人連開5槍，造成吳男手部中彈、友人腳傷。彭男一審遭判刑12年，二審改判刑11年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

幼兒園狼師毛畯珅案　一審判賠1女童60萬

《陽光女子》翁倩玉返台謝票

《陽光女子》翁倩玉返台謝票

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

即／新北割頸案定讞「乾哥12年、乾妹11年」

陳時奮向沈富雄求償200萬　敗訴確定

陳時奮向沈富雄求償200萬　敗訴確定

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會法務部張斗輝陽光女子合唱團

讀者迴響

熱門新聞

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

4球員在台涉賭　樂天巨人道歉了

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

過年前悲劇命案！桃園男陳屍樹上　家屬崩潰求真相

士院新婚法警涉嫌偷拍　被羈押禁見

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面