林口長庚春節關懷　揮毫祝病友「幸福加碼」

▲林口長庚癌症中心王宏銘主任（右四）、照護團隊及書法老師親自為癌友揮毫祝福。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節前夕，林口長庚紀念醫院秉持「以人為本」的醫療理念，於歲末年初特別規劃一系列新春關懷活動，希望在年節團圓氛圍中，陪伴病友與家屬暫時放下治療的壓力與不安，感受溫暖祝福，為新的一年注入正向能量與希望。

為在門診區營造濃厚年節氣氛，林口長庚管理部李佩娜副執行長於門診區舉辦的「春聯揮毫春節關懷活動」現場，與長庚翼中書道研究社共同揮毫開筆，致贈新春祝福。一張張手寫的吉祥語春聯，不僅象徵新年的好兆頭，更傳遞醫院對病人、家屬與員工的關懷心意。

該院更安排財神爺至各門診區發送春節喜糖，並設計台語小講堂吉祥話互動遊戲，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中迎接新年，更感受到醫院濃濃的人情味。

▲林口長庚緩和委員會張從彥醫師（右三）迎春，分享安寧緩和及病人自主權利法觀念。（圖／林口長庚提供）

癌症中心也舉辦專屬癌友的新春關懷活動，由癌症中心王宏銘主任及護理部邱存梅副主任親臨現場提筆，祝福癌友在即將到來的金馬年都能「幸福加碼」。王宏銘主任表示，癌症治療是一段漫長且艱辛的歷程，醫療照護除了治療疾病本身，更重要的是照顧「人」，希望透過醫療團隊舉辦的活動與陪伴，讓病友獲得心靈支持，從而提升生活品質與健康。

在兒童關懷方面，林口長庚與陶聲洋防癌基金會及麥當勞團隊共同舉辦「童樂會」，現場有生動地月球冒險故事、魔術表演等節目，讓兒童大廳充滿歡聲笑語。醫療團隊更攜手麥當勞叔叔走進病房，親自探訪需長期住院治療的病童，透過互動與陪伴，不僅舒緩病童治療過程的不適，也讓家屬感受到社會溫暖的支持。

林口長庚醫院表示，春節關懷活動不僅是單純的應景慶祝，更是一份持續的陪伴與支持，期盼在醫療之外，透過溫暖的互動與人文關懷，陪伴病友與家屬迎向充滿希望的新一年。