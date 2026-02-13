春節連假交通安全大提醒　中壢監理站呼籲禮讓用路人

▲中壢監理站鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路局中壢監理站13日表示，春節及228連假期間因人潮及車潮眾多，呼籲所有用路人落實交通禮讓，避免因搶快而發生事故，共同營造安全的交通環境。同時也建議民眾多加利用大眾運輸工具，不僅可減少行車壅塞與停車困擾，更是聰明又安全的選擇。

▲搭乘公共運輸優惠措施。（圖／中壢監理站提供）

該站表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道及觀光景點周邊道路交通壅塞，交通部公路局已規劃一系列疏運措施，以確保道路交通順暢，讓民眾安心返鄉團聚及出遊。民眾於115年2月13日至2月22日期間，搭乘指定國道客運路線可享受票價6折優惠(配合TPASS 2.0+ 優惠措施票價最高可優惠至42折)。

115年2月26日至3月1日期間，搭乘指定國道客運路線可享受票價85折優惠(配合TPASS 2.0+ 優惠措施票價最高可優惠至6折)；另外持臺鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，即可享受一段票或基本里程免費優惠，另外加碼優惠轉乘指定幸福巴士免費。

中壢監理站也再次呼籲，安全是回家的唯一道路，春節及228連假期間，請民眾避免疲勞駕駛，並務必做好車輛保養與檢查，保護自己，也守護所有用路人的安全，共同度過一個平安、歡樂的春節及 228假期。