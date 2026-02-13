　
地方 地方焦點

綠營桃園市議員黨內初選競爭激烈　陳亭妃力挺鄭淑方

▲陳亭妃力挺鄭淑方

▲陳亭妃挺鄭淑方於楊梅區錫福宮參香祈福。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2026桃園市議員選舉，民進黨將進行初選民調，決定提名人選。楊梅區現任市議員鄭淑方13日由贏得黨內台南市長提名的立委陳亭妃陪同，到楊梅區錫福宮參香祈福，隨後到楊梅市區和市場掃街拜票，籲請市民接到民調電話一定要「唯一支持」鄭淑方，地方多位里長都到場力挺。

由於，鄭淑方的姊夫是前議員張火爐，也是中華民國台拳道協會現任理事長，陳亭妃與跆拳道界淵源深，現任台南市跆拳道體育委員會主委、議員蔡旺詮是她爭取市長提名的助選大將，陪陳亭妃騎單車走遍37個行政區，張火爐也大力幫忙，陳亭妃肯定張火爐任全國理事長不只出錢出力，還很用心推廣跆拳道運動，因此今天一定要來為張的小姨子張淑方站台。

陳亭妃表示，這是她第一次為外縣市的同黨議員助選，也肯定鄭淑方的胞姊鄭美英（張火爐妻子），現任楊梅區農會理事長建樹多，今天多位理監事和里長們都到場表示大家肯定鄭淑方對地方的服務都很用心，受到大家的支持。

民進黨桃園市議員提名作業日前參選登記截止，楊梅區除了鄭淑方，還有黃盈淇、項柏翰新人。立委吳思瑤、議員許家睿日前陪同項博翰登記參選，衝擊地方選情，現任的鄭淑方今天舉辦「妃常女力、鄭向前進」，請來陳亭妃和幾位同黨議員助陣。現任市議員八德區呂林小鳳、中壢區張曉昀、蘆竹許清順與爭取桃園區提名前議員簡志翔也到場助陣。

桃園市議員民進黨陳亭妃鄭淑方

