北京怒批賴清德蚍蜉撼樹　我外交部反擊：坐實中國破壞現狀

▲賴清德總統接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。（圖／翻攝總統府官網）



記者陶本和／台北報導

北京方面13日針對總統賴清德接受外媒法新社專訪的相關談話，再次怒批台獨是台海和平穩定的禍根亂源，強調倚外謀獨、以武拒統是蚍蜉撼樹。對此，我外交部發言人蕭光偉也予以回擊，強調中國近年來持續變本加厲對台灣及其他周邊國家進行複合式攻擊，甚至軍事恫嚇，已嚴重衝擊區域和平穩定，明顯坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」及「現狀破壞者」。

外交部發言人蕭光偉重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；中共政權從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實；任何扭曲我國主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

蕭光偉表示，台灣致力維護台海和平穩定與現狀，是負責任的一方，反觀中國近年來持續變本加厲對台灣及其他周邊國家進行複合式攻擊，甚至軍事恫嚇，已嚴重衝擊區域和平穩定，明顯坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」及「現狀破壞者」。

外交部呼籲中國應該展現大國的風範，正視歷史事實，回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，才有助於區域的和平穩定與繁榮發展。

外交部強調，民主台灣仍將持續與世界深化連結，例如台美雙方已於2月12日完成「對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，ART）」之簽署，未來兩國將持續深化產業合作，並攜手與其他民主夥伴建構民主供應鏈，強化彼此的經濟與民主韌性。凡此在在展現台灣不僅是區域與全球安全的關鍵，更是國際社會的良善力量與不可或缺的一員。

外交部呼籲各國，共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並且強調台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守民主自由的價值，結合友邦及理念相近國家共同致力維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。