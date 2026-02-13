　
軍武

總長梅家樹視導烏坵防務　連員額精實的小坵嶼也關心

軍聞社／記者陳彥樺金門報導

農曆春節將屆，參謀總長梅家樹上將今日前往烏坵防區視導，代表三軍統帥賴清德總統、國防部長顧立雄慰勉官兵戍守前線辛勞，並與基層官兵親切座談，預祝防區全體弟兄姐妹春節愉快平安。 　

梅總長由相關聯參陪同，先後走訪小坵嶼及大坵嶼，實地瞭解戰備訓練與營舍、各項裝備運作狀況，並針對後勤維修給予指導 。梅總長指出，外島地處偏遠，生活與補給條件較為不易，裝備應以穩定、好修及易保養為原則，強調結構單純優於複雜系統，更能確保裝備持續運作 。此外，梅總長也特別肯定官兵面對強風與運補挑戰，仍能落實維護工作並達成各項任務。 　

梅總長在與官兵座談時表示，自他擔任海軍副司令以來，便設定每年至少親自視導烏坵防區一次的目標，這份初心與承諾多年來始終如一，尤其對於地理環境特殊、員額配置精實的小坵嶼，他始終特別關注、優先規劃，堅持走到每一處前線崗位，務求讓偏遠島嶼的弟兄姐妹都能感受到最直接、最真誠的關懷。 　

梅總長強調，儘管過去一年因天候與任務調整多有變化，但他心中始終掛念這份年前登島的承諾，期盼在春節連假前夕親赴前哨，將溫暖與感謝親手傳遞給堅守崗位的每一位官兵，為大家加油打氣、提振士氣。

梅總長更語重心長地叮囑全體官兵財務管理的重要性。梅總長以近期其他防區發生的官兵涉及詐騙及非法債務案件為戒，提醒切勿因一時誘惑而沉迷網路博弈、不法投資或將帳戶交付犯罪集團，讓辛勤付出的薪資付諸流水。

梅總長勉勵官兵，多數人加入軍隊是為了改善家庭生活或挑戰自我，應時刻秉持初衷，在單純的環境中多方充實自我，讓守護烏坵的軍旅經歷成為人生中值得驕傲的美好回憶。

軍聞社

