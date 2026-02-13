　
政治

宋楚瑜向童永祝賀百歲高壽　勉勵童子瑋！分享行政首長治理心法

▲親民黨主席宋楚瑜向童永拜早年，並祝賀百歲高壽，也勉勵童子瑋。（圖／童子瑋辦公室提供）

▲親民黨主席宋楚瑜向童永拜早年，並祝賀百歲高壽，也勉勵童子瑋。（圖／童子瑋辦公室提供，下同）

記者陶本和／台北報導

親民黨主席宋楚瑜今（13）日前往基隆慶安宮，向榮譽主委童永拜早年，並祝賀百歲高壽。宋楚瑜也以自身多年行政歷練為例，向基隆市議長童子瑋分享擔任行政首長的治理心法；他說，行政首長的腦袋裡，一定要有清楚的市政藍圖與期程表，城市建設不能只看一年，而要有三年、五年甚至十年的規劃。

宋楚瑜說，他早年就跟童永榮譽主委有深厚交情，基隆對他而言也是別具意義的城市，趁著新春時刻前來拜年，同時給童子瑋一些鼓勵跟叮嚀。他說，城市建設要有長遠佈局跟規劃，而基隆在港口產業的整體布局，港區建設、物流效率、周邊產業升級，都必須與城市發展結合，才能真正帶動就業與經濟動能。

▲▼親民黨主席宋楚瑜向童永拜早年，並祝賀百歲高壽，也勉勵童子瑋。（圖／童子瑋辦公室提供）

宋楚瑜提到，在重大的工程建設上，行政首長對於工程不能有私心，品質必須紮實。心態上更應隨時保持初衷，提醒自己「政府圖利百姓是盡責，圖利自己是失職」。他也強調，除了建設以外更不能忽略最基層的需要，尤其是對獨居長輩的關心與照顧，因為城市的進步，不只體現在碼頭與工程，更體現在每一位長輩的家裡和心裡。

童子瑋表示，宋主席早年就與阿公交情深厚，在第一次參選時，也曾給他很多鼓勵，對他而言，阿公跟宋主席可以說是從政的兩位師父，看到兩位長輩身體硬朗、精神奕奕，心裡滿是感謝，也會把宋主席的叮囑放在心裡。

童子瑋說，從港口產業建設的前瞻布局、對獨居長輩的細膩關懷，這些都與我一直主張的「生活市長」理念完全一致。他認為，城市治理就是執行力，要讓經濟有發展、讓家庭有照顧、讓長輩有尊嚴，未來會致力把基隆打造成一座真正貼近市民生活的城市。

▲▼親民黨主席宋楚瑜向童永拜早年，並祝賀百歲高壽，也勉勵童子瑋。（圖／童子瑋辦公室提供）

02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

20年健身品牌「斷頭式倒閉」！　1505人集體怒告
快訊／新婚法警過年前被收押！
女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她
10連碰太狂！　新北彩券行「一次中7注百萬」

快訊／基隆火警！民宅3樓冒濃煙　屋主驚逃

快訊／基隆火警！民宅3樓冒濃煙　屋主驚逃

基隆市中山區通仁街13日下午發生一起火警！警消於下午4時許接獲民眾報案，指稱通仁街一處集合住宅冒出濃煙，且疑似傳出爆炸聲響，隨即派遣仁愛、信二、中山、七堵分隊及第二大隊等單位，共計12車21人趕赴現場搶救，幸火勢順利撲滅，初步了解現場無人員受困受傷。詳細起火原因還有待釐清。

春節防火不打烊　遵守爆竹煙火「五要五不」

春節防火不打烊　遵守爆竹煙火「五要五不」

基隆國產署宿舍倒塌　機車遭壓通行受阻

基隆國產署宿舍倒塌　機車遭壓通行受阻

謝國樑赴基隆2市場發1紅包　民眾排隊搶沾馬年喜氣

謝國樑赴基隆2市場發1紅包　民眾排隊搶沾馬年喜氣

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包　最高月領19000元

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包　最高月領19000元

標籤:宋楚瑜童永童子瑋基隆城市治理

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

