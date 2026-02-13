20年健身品牌「斷頭式倒閉」！1505人集體怒告　求償金額破億

▲全真瑜珈無預警倒閉。（圖／翻攝自Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

在台經營20年、全台擁有13間分店的連鎖健身品牌全真瑜珈，去年9月30日深夜無預警公告，因長期虧損自10月1日起全面停業並進入破產清算，震撼健身市場。大批預繳高額會費與課程費的會員措手不及，退款無門，引爆消費糾紛。

源自新加坡的全真瑜珈（TRUE YOGA FITNESS）2005年進軍台灣，主打專業瑜珈與複合式健身房，全盛時期是不少上班族首選。然而突如其來的停業決定，讓許多會員尚未上完的課程瞬間歸零，權益嚴重受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全真瑜珈健身無預警停業，導致會員求償無門。（圖／資料照，下同）

1505人團訟提告 求償金額破億元

台灣消費者保護協會受理申訴後整合事證，統計共有1505人次加入團體訴訟，並於2月12日正式向台北地方法院遞交起訴狀。求償金額除包含未退還的課程費用外，也依法請求懲罰性賠償，總額突破新台幣上億元，規模為近年健身產業少見的大型團訟案件。

消保協會指出，全真瑜珈在營運期間收取高額預付費用，停業後卻未依約妥善退款，已嚴重影響消費者財產權益與市場交易安全。協會強調，提起團體訴訟是為維護集體消費權益，也希望藉此彰顯企業應負起的契約責任。

消保團體籲正視預付型交易風險

協會呼籲業者應正視後續法律程序，妥善面對賠償責任，而非以破產清算為由規避義務。同時也提醒民眾，在購買健身、美容等預付型課程時，務必留意履約保證與相關保障機制，審慎評估風險，以免面臨突發性倒閉時求償無門。