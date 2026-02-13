　
    • 　
>
生活 生活焦點

20年健身品牌「全真瑜珈」突倒閉！1505人集體怒告　求償金額破億

全真瑜珈健身（True Yoga Fitness）於今年 9 月底無預警宣布歇業

▲全真瑜珈無預警倒閉。（圖／翻攝自Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

在台經營20年、全台擁有13間分店的連鎖健身品牌全真瑜珈，去年9月30日深夜無預警公告，因長期虧損自10月1日起全面停業並進入破產清算，震撼健身市場。大批預繳高額會費與課程費的會員措手不及，退款無門，引爆消費糾紛。

源自新加坡的全真瑜珈（TRUE YOGA FITNESS）2005年進軍台灣，主打專業瑜珈與複合式健身房，全盛時期是不少上班族首選。然而突如其來的停業決定，讓許多會員尚未上完的課程瞬間歸零，權益嚴重受損。

▲全真瑜珈健身無預警停業，導致會員求償無門。（圖／資料照）

▲全真瑜珈健身無預警停業，導致會員求償無門。（圖／資料照，下同）

1505人團訟提告　求償金額破億元

台灣消費者保護協會受理申訴後整合事證，統計共有1505人次加入團體訴訟，並於2月12日正式向台北地方法院遞交起訴狀。求償金額除包含未退還的課程費用外，也依法請求懲罰性賠償，總額突破新台幣上億元，規模為近年健身產業少見的大型團訟案件。

消保協會指出，全真瑜珈在營運期間收取高額預付費用，停業後卻未依約妥善退款，已嚴重影響消費者財產權益與市場交易安全。協會強調，提起團體訴訟是為維護集體消費權益，也希望藉此彰顯企業應負起的契約責任。

▲▼民進黨立委范雲舉辦【全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？】記者會。（圖／記者湯興漢攝）

消保團體籲正視預付型交易風險

協會呼籲業者應正視後續法律程序，妥善面對賠償責任，而非以破產清算為由規避義務。同時也提醒民眾，在購買健身、美容等預付型課程時，務必留意履約保證與相關保障機制，審慎評估風險，以免面臨突發性倒閉時求償無門。

02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

20年健身品牌「斷頭式倒閉」！　1505人集體怒告
快訊／新婚法警過年前被收押！
女客戶嫌掃不乾淨「一直碎唸」清潔工爬牆性侵她
10連碰太狂！　新北彩券行「一次中7注百萬」

20年健身品牌「斷頭式倒閉」！1505人集體怒告　求償金額破億

大直臭豆腐店「被罵反變紅」！拔髮女住戶無奈：很多人朝聖

家中「最致命死角」正準備放火！　消防員嘆：看過太多了

快訊／21:05宜蘭縣三星鄉規模4地震　最大震度3級

洗車場距離50公尺「開車去還走路去」？GPT回答讓網友傻眼了

一圖看春節天氣！除夕一夜變天「2地探7℃」　開工還有強冷空氣

過年2現象！他感嘆「漸漸沒年味了」　網驚：好久沒聽到東東嗆

春節連假首日「國道5路段」易塞　南下改午後出發

帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！內行曝關鍵：踩隱形肉地雷

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰

20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰

全真瑜珈健身（True Yoga Fitness）於今年 9 月底無預警歇業，昔日健身王國一夕崩塌。這不僅是商業失敗，更是一場利用資訊落差設下的「信任殺局」。《ETtoday新聞雲》深入追查發現，消費者手中的「履約保證」與「刷卡爭議機制」，在業者精心設計的長約陷阱中，竟全數失效。

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱

健身房倒閉前「詭異徵兆」曝光　揭開預繳陷阱

全真瑜珈宣告破產　消保會代提團體訴訟

全真瑜珈宣告破產　消保會代提團體訴訟

全真瑜珈廠商被欠逾2千萬　高層竟嗆：開記者會一毛錢都不給

全真瑜珈廠商被欠逾2千萬　高層竟嗆：開記者會一毛錢都不給

全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

全真瑜珈破產清算退款糾紛團體訴訟健身市場

