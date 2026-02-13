桃園共享車位新元年　三處區公所春節搶先預約

▲桃園推動「共享車位」政策。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為提升停車資源使用效率並紓解民眾停車需求，桃園市政府交通局推動「共享車位」政策，首波試辦計畫於農曆春節前（2月14日）開放桃園區、龍潭區及蘆竹區三處區公所共計30席汽車停車格，民眾出門前可提前下載USPACE共享停車平台(https://uspace.app.link/)進行預約停車，享受更便利、輕鬆的走春體驗。

交通局長張新福表示，共享車位除可提供民眾彈性停車選擇外，亦能減少尋找車位時間。蘆竹區公所場域因年節民眾採買臨停需求高，原定收費計畫於春節期間全面免費開放，希望民眾可以多加利用USPACE共享車位。年後除視實際使用需求進行滾動式調整外，交通局亦持續盤點合適的公有空間、學校及機關場域，逐步擴大服務範圍，打造更人本、綠能且舒適的城市停車環境。

交通局指出，本次開放場域包含桃園區公所前4席停車格（假日開放）、龍潭區公所前10席停車格（平假日皆開放），以及蘆竹區公所前16席停車格（平日19:00後及假日全天開放），收費費率皆為 20元/小時，合計30席共享車位供民眾預約停放，以解決區公所周邊多屬行政及商業活動密集區域停車空間不足問題，並透過共享車位機制，有效活化既有停車空間，提高停車格周轉率。

另外，交通局配合機關安全管理與業者協調於2月及3月將陸續開放6處公務機關停車空間共55席停車格做為共享車位，亦鼓勵各機關及學校加入交通局共享車位計畫，以提高便民停車服務，共同打造更為人本且綠能舒適的城市與停車環境。