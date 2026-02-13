王世堅引「蔡英文金句」挺高金　林子揚怒轟：不是用來替中共同路人護航的

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者詹詠淇攝）



記者陳家祥／台北報導

無黨籍立委高金素梅因涉貪遭調查局搜索，今以100萬元交保。日前民進黨立委王世堅表態相信高金素梅為人處事，「認為還是站在台灣派這邊」，遭黨內砲轟；12日再引用前總統蔡英文金句「沒有人必須為他的認同道歉」，喊話執政黨應包容不同聲音，引發黨內熱議。對此，中山大同議員擬參選人林子揚直言，林子揚說，沒有人須要為自己的認同道歉，但不代表不需要為自己的行為負責，「蔡英文總統的話不是讓你用來替中共同路人護航的」。

林子揚表示，一個國會議員，長期跟中共眉來眼去，甚至在我國的國會殿堂上，對對岸表忠，「請不要再模糊焦點了，這是公職人員對國家忠誠的基本要求，絕對不會是單純的個人認同問題而已」。

林子揚說，他明白王世堅委員長期以來走中間路線，目的是為了吸引更多中間選民的支持，但守護台灣的核心價值是不容隨便出賣的。

而林子揚日前表示，以國安角度來看，高金素梅過去的行為，根本就是認知作戰的腳本：一個在2015年曾赴中國參加「九三閱兵」的人；一個到中國見汪洋，提出堅持九二共識、和中國血脈相連一家親的人；一個在立法院質詢使用簡體中文簡報，被質疑「拿中國腳本替中國說話」的人；一個在質詢發言時兩度脫口提到「我們習近平」的人；一個在質詢行政院長卓榮泰時把賴清德總統和民進黨政府譬喻為前德國納粹領導人希特勒，怒批獨裁的人。

林子揚表示，他雖身為後輩，但仍想給王世堅委員一個提醒，「世堅委員稱他相信高金是台灣派，請您清醒。當您公開為一位長期杯葛我國國防預算、配合統戰邏輯的人背書，稱其為『台灣派』時，這不只是是非不分，更是在台灣的防衛體系上製造破口」。

林子揚說，民進黨的靈魂是維護國家自由民主主權，是清廉、是法治。王世堅身為前輩，卻在檢調辦案時淪為傾中勢力的「堅維拉」，這是在模糊敵我意識，背叛選民的託付。這不是「超越黨派」，這是「是非不分」，呼籲王委員要向支持者道歉，「我們守護民主，絕不容許任何人在關鍵時刻成為在地協力的推手」。