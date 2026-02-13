新鮮魚貨天天有　桃園竹圍、永安漁港春節連假照開市

▲農業局長陳冠義發送福袋及紅包袋。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局表示，因應農曆新年採買需求，「竹圍漁港魚產品直銷中心」及「永安漁港觀光漁市」，2月14至22日為期9天的春節連假不打烊；迎接新年到，該局也輔導漁會提前為2漁港「換新裝」，以討喜春聯羅馬旗、融入「桃園好農」視覺裝置等，增添年節氣氛。

▲以討喜春聯羅馬旗，增添年節氣氛。（圖／農業局提供）

農業局長陳冠義於13日前往漁港發送福袋及紅包袋，向攤商及民眾拜早年。陳冠義表示，春節連假9天期間都可以到桃園採買新鮮魚貨，竹圍漁港魚貨直銷中心營業時間，一樓魚貨市場為上午8點至晚間6點，二樓熟食區則從早上10點營業到晚上8點；永安漁港漁貨直銷中心營業時間為每日早上8點至晚上8點，2月16日除夕當日則提前於下午3點結束營業，有需求的民眾可把握時間前往選購。

桃園海岸地形豐富多變，包括一般沙洲沙岸地形外，亦有竹圍的礫石岸，以及最具盛名的珊瑚礁岸，也因此造就了知名的竹圍沙灘、許厝港濕地、草漯沙丘、新屋石滬以及觀音藻礁等自然海洋人文景觀，亦可前往竹圍及永安漁港欣賞夕照美景，桃園市政府邀請民眾年節假期暢遊桃園海岸線，也到竹圍漁港或是永安漁港品嘗新鮮魚貨料理。