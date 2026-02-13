李貞秀再轟陸委會！文件經海基會認證　梁文傑卻稱「沒看過」

▲李貞秀強調，她所繳交的文件是親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認。（圖／翻攝自Facebook／李貞秀，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委李貞秀與大陸委員會之間的除籍爭議持續延燒。李貞秀稍早在臉書發文，針對陸委會副主委兼發言人梁文傑在記者會上稱「沒看過」她所提出的文件一事表達遺憾，質疑相關說法反覆不一，並強調自己一切程序均依法辦理。

「依法繳交文件」卻被稱沒看過

李貞秀指出，她所提出的是依政府通知、配合法規繳交的正式公證書，兩岸文書必須經由海峽交流基金會認證，這是基本程序。她表示，自己親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認，否則去年恐面臨被除籍處境。

然而梁文傑卻在記者會中表示「沒看過」該份文件。李貞秀質疑，是梁文傑要挑戰民眾認知，還是海基會依法認證的文件已不被採信？她坦言「真的很遺憾」。

授權書遭退 陸委會：不代辦任何人程序

李貞秀13日下午召開記者會，公開授權陸委會代為全權辦理放棄對岸國籍，並將授權書交予陸委會法政處長。不過梁文傑隨即表示，陸委會不會代任何人辦理相關程序，該授權書將退還。

梁文傑並指出，李貞秀稱27年前已註銷大陸戶籍，但依時間推算，她1999年取得台灣定居時，兩岸條例尚未實施單一戶籍制度，相關規定是2004年修法後才要求須在期限內完成註銷證明。因此陸委會「不採信」她所稱的註銷時間點，而是以2025年3月取得證明為準。

梁文傑更直言，李貞秀在登記參選不分區立委時仍具有雙重身分，在陸委會看來「不符合兩岸條例的參選資格」，並強調未來將與選委會及移民署討論審查機制。

批評說法反覆 李貞秀：守護30萬新住民權益

對此，李貞秀反擊指出，陸委會一下談國籍、一下談戶籍，標準反覆、說法不一。她強調，正因自己親自辦理除國籍程序卻未被受理，而兩岸事務主管機關是陸委會，才會親送申請書請求協助。

李貞秀質疑梁文傑是否忘了職責，並表示若一名依法辦理程序、提出完整事實的新住民立委都遭公開質疑，那其他新住民面對行政機關時，將承受何種對待？

她強調，願意承擔壓力、持續澄清，「守護的不只是李貞秀一人，而是30萬陸配新住民及其子女，在台灣生活的尊嚴與權利。」