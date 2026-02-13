　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀再轟陸委會！文件經海基會認證　梁文傑卻稱「沒看過」

▲李貞秀強調，自己所繳交的文件是親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認。（圖／翻攝自Facebook／李貞秀）

▲李貞秀強調，她所繳交的文件是親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認。（圖／翻攝自Facebook／李貞秀，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委李貞秀與大陸委員會之間的除籍爭議持續延燒。李貞秀稍早在臉書發文，針對陸委會副主委兼發言人梁文傑在記者會上稱「沒看過」她所提出的文件一事表達遺憾，質疑相關說法反覆不一，並強調自己一切程序均依法辦理。

「依法繳交文件」卻被稱沒看過

李貞秀指出，她所提出的是依政府通知、配合法規繳交的正式公證書，兩岸文書必須經由海峽交流基金會認證，這是基本程序。她表示，自己親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認，否則去年恐面臨被除籍處境。

然而梁文傑卻在記者會中表示「沒看過」該份文件。李貞秀質疑，是梁文傑要挑戰民眾認知，還是海基會依法認證的文件已不被採信？她坦言「真的很遺憾」。

▲李貞秀強調，自己所繳交的文件是親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認。（圖／翻攝自Facebook／李貞秀）

授權書遭退　陸委會：不代辦任何人程序

李貞秀13日下午召開記者會，公開授權陸委會代為全權辦理放棄對岸國籍，並將授權書交予陸委會法政處長。不過梁文傑隨即表示，陸委會不會代任何人辦理相關程序，該授權書將退還。

梁文傑並指出，李貞秀稱27年前已註銷大陸戶籍，但依時間推算，她1999年取得台灣定居時，兩岸條例尚未實施單一戶籍制度，相關規定是2004年修法後才要求須在期限內完成註銷證明。因此陸委會「不採信」她所稱的註銷時間點，而是以2025年3月取得證明為準。

梁文傑更直言，李貞秀在登記參選不分區立委時仍具有雙重身分，在陸委會看來「不符合兩岸條例的參選資格」，並強調未來將與選委會及移民署討論審查機制。

▲李貞秀強調，自己所繳交的文件是親自到台北海基會辦理，再交由移民署確認。（圖／翻攝自Facebook／李貞秀）

批評說法反覆　李貞秀：守護30萬新住民權益

對此，李貞秀反擊指出，陸委會一下談國籍、一下談戶籍，標準反覆、說法不一。她強調，正因自己親自辦理除國籍程序卻未被受理，而兩岸事務主管機關是陸委會，才會親送申請書請求協助。

李貞秀質疑梁文傑是否忘了職責，並表示若一名依法辦理程序、提出完整事實的新住民立委都遭公開質疑，那其他新住民面對行政機關時，將承受何種對待？

她強調，願意承擔壓力、持續澄清，「守護的不只是李貞秀一人，而是30萬陸配新住民及其子女，在台灣生活的尊嚴與權利。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

台美關稅拍板15％　美牛降至0關稅、美規車取消進口數量限制

美製小客車0關稅！美規車進口無上限　取得我國3證明文件可上市

林于凱宣布加入民眾黨再戰高雄市議員

卓榮泰喊接受新核能　核四前廠長質疑

平均關稅12.3%！2072項產品豁免對等關稅　蝴蝶蘭、茶葉等只課最惠國稅率

親弟是環保蟑螂涉官司！　李四川：這年紀了「自己做事自己負責」

王世堅引「蔡英文金句」挺高金　蔡政府政務官批：這種人並非我同志

10藍綠立委互告遭起訴　韓國瑜臉書吐心聲

示警台美關稅簽署2大衝擊！　媒體人：食安、產業防線被突破撤守

快訊／賴清德宣布成立「國家經濟戰略指導小組」　親自擔任召集人

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

藍黨團民調曝光！61%挺增國防預算　1.25兆版本45%反對44%贊成

美國稻米、米製品、雞肉等不降稅　美豬3年後降半稅

李貞秀27年前就除籍？梁文傑：當年沒要求

李貞秀27年前就除籍？梁文傑：當年沒要求

民眾黨立委李貞秀13日下午召開記者會，出示註銷湖南戶籍的證明書，強調自己早在民國88年（西元1999年）就完成辦理，參選立委的資格沒有問題。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，當年兩岸條例根本還沒要求註銷戶籍，李貞秀不可能去註銷，「她登記參選時就是有雙重身份，在我們看來，就是不符合兩岸條例的參選資格。」

李貞秀授權書被退！梁文傑：不代任何人辦

李貞秀授權書被退！梁文傑：不代任何人辦

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒

李貞秀授權陸委會代辦「放棄國籍」　梁文傑約見被拒

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

李貞秀哭了！公開除籍證明「27年前就辦了」

非政治籌碼　陸委會反擊民眾黨「單一身分」指摘

非政治籌碼　陸委會反擊民眾黨「單一身分」指摘

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

