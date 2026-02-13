賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

賴清德總統日前接受法新社（AFP）專訪時強調，政府支持台灣半導體企業赴日本、美國或歐洲投資。大陸國台辦出面批評稱，此舉是「不惜把台灣同胞幾代人的家產家業拱手送與外人」，嚴重損害台灣同胞利益福祉。國台辦還批評，賴清德對抗思維「執迷不悟」，一再挑戰兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。

賴清德於專訪中重申「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並指如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。

賴清德強調，希望打造「台灣之盾」並建立人工智慧的攻防體系，進一步推動台灣的國防工業；同時，政府支持台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資。

▲賴清德總統接受法新社專訪。（圖／翻攝總統府官網）

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（13）日晚間發布答記者問。他批評，賴清德「台獨」立場冥頑不化，對抗思維執迷不悟，大肆兜售「兩岸互不隸屬」分裂謬論和「民主對抗威權」虛假敘事，一再歪曲挑戰兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。

陳斌華接著批評，賴清德不斷煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，不惜把台灣同胞幾代人的家產家業拱手送與外人，嚴重損害台灣同胞利益福祉，是加劇兩岸局勢緊張的亂源，是破壞台海和平穩定的禍端。

陳斌華提到，世界上只有一個中國，台灣是中國的領土，「這不是誰叫囂幾句、操弄幾下就能改變的」，台灣問題什麼時候，以什麼方式解決，完全是中國人自己的事，外部勢力無權干涉。

陳斌華最後稱，「在兩岸必將統一也必然統一的潮流大勢面前，在十四億多同胞維護國家主權和領土完整的決心意志面前，任何分裂國家、抗拒統一的圖謀都是痴心妄想」。

▼賴清德總統接受法新社全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪。（圖／翻攝總統府官網）