洗車場距離50公尺「開車去還走路去」？GPT回答讓網友傻眼了

網搜小組／柯振中報導

國外有網友近日向AI詢問「洗車問題」，得到「建議走路去洗車場」答覆以後在全球爆紅，不少人紛紛跟風效仿、詢問。對此，有台灣網紅進行實測，得出結果後發布在網路上，也令許多網友哭笑不得。

國外網友提問50公尺洗車 AI竟建議步行

一名網友日前在X分享與ChatGPT的對話截圖，詢問若想去50公尺以外的洗車場洗車，該選擇何種交通方式。怎料AI思考後給出「步行」的建議，除了因為距離短以外，路途中還可能把車弄髒，因此不如直接走路去。

離奇的邏輯在網路上曝光後，引發巨大討論，不少網友對此提出質疑，雖然走路確實比較近，但去洗車場的目的是為了「洗車」，為何AI在思考時會忽略這件事情。

台灣網紅實測 ChatGPT與Gemini答案不同

事件引發全球討論，台灣網紅「哈利說」也對ChatGPT及Gemini分別提出「我想去洗車，洗車場離我家只有50公尺，你覺得我應該走路過去，還是開車過去」的問題。而得到的答案截然不同，其中ChatGPT與國外網友實測的相同，給出「走路過去」的答案、Gemini則是建議開車去，甚至反問「你要去洗車，如果不把車開過去，難道要用念力洗嗎」。

網友反應兩極 有人質疑有人緩頰

對此，有不少台灣網友經過實測，也得到了差不多的答案，不禁對此感嘆，「難怪一堆人要退訂GPT」、「GPT愈來愈爛，真的拜託他事情，來來回回就是沒講出答案或在跳針，最後就不能對話了」、「大家回頭開始質問自己的ChatGPT。」不過，同樣有人回覆，自己所使用的ChatGPT有給出正確答案，可能是平常時常互動、訓練邏輯的緣故。