春節連假前夕巡視板橋車站　侯友宜：運能提升確保返鄉順暢

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（13日）傍晚赴板橋車站，視察春節連假前夕的大眾運輸情形，同時慰勞堅守崗位的輪值夥伴，並發送「馬祥厚運」福袋。侯友宜表示，今年春節假期較長，人潮有效分散，交通狀況整體順暢，市府將全力守護民眾順利出門、平安回家。

侯友宜指出，往年小年夜前夕都會有密集的返鄉人潮，今年春節假期長達9天，不少民眾選擇提早請假或延後出發，根據現場狀況，板橋車站目前運作井然有序，已有效分散大眾運輸需求。

為因應返鄉需求，大眾運輸量能也顯著提升。侯友宜說，臺鐵今年提升了約8%的運能，高鐵也預估提升約10%，特別感謝高鐵與臺鐵同仁提升服務量，確保每位旅客都能順利搭車，讓返鄉路更加便利。

除了交通疏導，侯友宜特別叮囑在崗位值勤的警察同仁，包括臺鐵、高鐵、捷運警察隊及新北市警力，必須加強車站內部與周邊的安全維護。他指示，警力應重點部署於人潮密集的交通樞紐，如板橋車站及周邊幹道，同時針對大賣場、市場、廟宇及風景區等重點區域加強巡邏，讓市民無論是返鄉過年或出外旅遊，都能感受到最高規格的安全保障。

