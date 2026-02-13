　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節連假前夕巡視板橋車站　侯友宜：運能提升確保返鄉順暢

▲侯友宜春節連假前夕巡視板橋車站。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜說，臺鐵今年提升了約8%的運能，高鐵也預估提升約10%，特別感謝高鐵與臺鐵同仁提升服務量。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（13日）傍晚赴板橋車站，視察春節連假前夕的大眾運輸情形，同時慰勞堅守崗位的輪值夥伴，並發送「馬祥厚運」福袋。侯友宜表示，今年春節假期較長，人潮有效分散，交通狀況整體順暢，市府將全力守護民眾順利出門、平安回家。

侯友宜指出，往年小年夜前夕都會有密集的返鄉人潮，今年春節假期長達9天，不少民眾選擇提早請假或延後出發，根據現場狀況，板橋車站目前運作井然有序，已有效分散大眾運輸需求。

▲侯友宜春節連假前夕巡視板橋車站。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，今年春節假期較長，人潮有效分散，交通狀況整體順暢，市府將全力守護民眾順利出門、平安回家。

為因應返鄉需求，大眾運輸量能也顯著提升。侯友宜說，臺鐵今年提升了約8%的運能，高鐵也預估提升約10%，特別感謝高鐵與臺鐵同仁提升服務量，確保每位旅客都能順利搭車，讓返鄉路更加便利。

除了交通疏導，侯友宜特別叮囑在崗位值勤的警察同仁，包括臺鐵、高鐵、捷運警察隊及新北市警力，必須加強車站內部與周邊的安全維護。他指示，警力應重點部署於人潮密集的交通樞紐，如板橋車站及周邊幹道，同時針對大賣場、市場、廟宇及風景區等重點區域加強巡邏，讓市民無論是返鄉過年或出外旅遊，都能感受到最高規格的安全保障。

▲侯友宜春節連假前夕巡視板橋車站。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜視察春節連假前夕的大眾運輸情形，同時慰勞堅守崗位的輪值夥伴，並發送「馬祥厚運」福袋。

【更多新聞】

►詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

►2鼠天花板打架一起掉下來！客人狂逃　咖啡店老闆無奈：我也怕

►快訊／放棄角逐7連霸！新北議員周雅玲確定裸退...親揭轉換跑道

►基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳詩媛挺孕肚　王齊麟洩寶寶性別！
樂天巨人道歉了！　在台4球員「立即強制返國」
快訊／李貞秀再轟陸委會！
快訊／21:05規模4地震　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節連假前夕巡視板橋車站　侯友宜：運能提升確保返鄉順暢

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

詐團想賺紅包錢破功！永康警年前發威　連逮3車手阻詐460萬

《湯姆歷險記》重現全靠她！張童童變身創作歌手闖歌壇

台美關稅拍板　陳亭妃：帶台南產業迎戰新局

春節將至點亮安全燈　楠西消防前進北極殿宣導居家防火

深夜自撞分隔島送醫不治　台中男被拖出車外起火

黃偉哲視察台南智慧交通中心　全面備戰春節連假人潮

桃市府新聞處主秘曾俊豪接任秘書處長　3/1起正式生效

新北春節旅遊安全升級　金山警3「機動派出所」強化巡邏

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

春節連假前夕巡視板橋車站　侯友宜：運能提升確保返鄉順暢

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

詐團想賺紅包錢破功！永康警年前發威　連逮3車手阻詐460萬

《湯姆歷險記》重現全靠她！張童童變身創作歌手闖歌壇

台美關稅拍板　陳亭妃：帶台南產業迎戰新局

春節將至點亮安全燈　楠西消防前進北極殿宣導居家防火

深夜自撞分隔島送醫不治　台中男被拖出車外起火

黃偉哲視察台南智慧交通中心　全面備戰春節連假人潮

桃市府新聞處主秘曾俊豪接任秘書處長　3/1起正式生效

新北春節旅遊安全升級　金山警3「機動派出所」強化巡邏

家中「最致命死角」正準備放火！　消防員嘆：看過太多了

連兩屆無緣經典賽　戴培峰笑談古林睿煬跨海安慰「看我落選都習慣了」

BTS柾國皮衣配百萬HUBLOT錶帥翻　「黃金忙內」精品代言再下一城

傳奇登台！昆汀塔倫提諾《追殺比爾：完全血腥事件》　275分鐘完整版首度公開

賴支持半導體赴歐美日投資　國台辦批「家產家業拱手送與外人」

樂天巨人道歉！認了4球員在台涉賭　立即強制返國、配合調查懲處

全台首部AI動漫吸50萬觀看！超狂「蜆精廣告」網敲碗續集　導演震撼宣布拍電影

陳詩媛挺孕肚曬姊妹合照　「王齊麟11字留言」洩寶寶性別

李貞秀再轟陸委會！文件經海基會認證　梁文傑卻稱「沒看過」

超越《海角》18年神話！《陽光女子》春節拚影史冠軍　看國片免費送「5強紅包」

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

地方熱門新聞

西濱第4座！彰化漢寶增地磅站

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

以海為名連結亞洲　台東美術館國際當代藝術交流展開幕

呂慧瑜攜翁章梁合照　宣布參選太保市長

台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包　最高月領19000元

春節9天連假湧車潮　金山警2／14起交通管制一次看

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

水上車輛基地聯外道路正式通車

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

桃園市秘書處長于建國卸任　曾俊豪接任引期待

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

新北行動治理座談　侯友宜：打造東北角宜居環境

更多熱門

相關新聞

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

春節假期將至，新北市長侯友宜今（13日）前往中和枋寮市場關心傳統市場採買人潮，一一向攤商及民眾拜早年、發送福袋，隨後也到全聯福利中心視察春節備貨並進行大型賣場公安聯合稽查，確保民眾消費環境安全。此外，侯友宜也同步視察超市鮮奶專區整備狀況，以萬全準備迎接連假後「新北鮮奶幸福週」政策啟動，照顧新北學童健康成長。

春節旅遊安全升級　金山警設3處機動派出所

春節旅遊安全升級　金山警設3處機動派出所

嘉義民雄分局春節連假交通管制路線

嘉義民雄分局春節連假交通管制路線

春節走春更安心　瑞芳警設機動派出所加強巡邏

春節走春更安心　瑞芳警設機動派出所加強巡邏

春節9天連假湧車潮　金山警2／14起交通管制一次看

春節9天連假湧車潮　金山警2／14起交通管制一次看

關鍵字：

新北市春節交通侯友宜板橋車站

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面