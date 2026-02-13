詐團想賺紅包錢破功！永康警年前發威　連逮3車手阻詐460萬

▲台南市警永康分局鹽行派出所一週內連破3起詐欺案，成功逮捕車手。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，詐騙集團蠢蠢欲動想趁年關「撈一筆」，卻踢到鐵板，台南市警永康分局鹽行派出所，短短一週內（2月6日至12日）連續偵破3起詐欺案，成功逮捕3名面交車手，為民眾守住高達新台幣460萬元血汗錢，讓詐團年前發財夢碎。

警方指出，3名被害人皆透過網路社群認識自稱投資專家或海外人士的網友，對方以「高獲利投資」或「移民來台遭拘留需保釋金」等話術博取信任，誘騙被害人準備巨額現金面交。所幸被害人察覺異狀，及時向鹽行派出所報案。

警方受理後立即展開偵查，除安撫被害人情緒，也說服其配合警方誘捕計畫，假意答應交付款項。在員警周密部署下，待車手現身取款時，埋伏警力迅速上前壓制逮捕，當場查扣相關證物。3起案件合計成功阻詐金額高達460萬元。

被害人對警方迅速行動表達感謝，也慶幸及時報警，避免財產損失，更阻止詐團繼續危害他人。

永康分局分局長洪宏榮肯定鹽行所同仁積極辦案精神，強調春節前將持續加強打詐力道，守護市民財產安全。同時提醒，網路交友務必提高警覺，凡涉及金錢往來、購買點數卡或提供帳戶資料，都應冷靜查證；投資理財應循合法管道，多方求證，不要被「高報酬、零風險」話術沖昏頭。

警方也呼籲，若遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢查證，多一分查證，少一分損失。春節要團圓，不要讓詐騙壞了過年的好心情。