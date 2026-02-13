侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

▲侯友宜前往中和枋寮市場關心傳統市場採買人潮。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節假期將至，新北市長侯友宜今（13日）前往中和枋寮市場關心傳統市場採買人潮，一一向攤商及民眾拜早年、發送福袋，隨後也到全聯福利中心視察春節備貨並進行大型賣場公安聯合稽查，確保民眾消費環境安全。此外，侯友宜也同步視察超市鮮奶專區整備狀況，以萬全準備迎接連假後「新北鮮奶幸福週」政策啟動，照顧新北學童健康成長。

侯友宜表示，適逢春節前年貨採買高峰，傳統市場、年貨大街及大賣場等買氣很旺，為確保攤商及民眾購物環境及食品安全無虞，市府團隊會持續加強大型賣場聯合稽查，並針對周邊區域做好交通維持措施，讓民眾安心採買。看到今日現場熱鬧的採買人潮，侯友宜也引用新北馬年春聯「馬祥厚運（馬上好運）」，祝福攤商、市民朋友萬馬奔騰、生意興隆，團圓過好年。

▲侯友宜引用新北馬年春聯「馬祥厚運（馬上好運）」，祝福攤商、市民朋友萬馬奔騰、生意興隆，團圓過好年。

「新北鮮奶幸福週」政策將於連假過後開始施行，2月23日開學日起，家長或學幼童持「新北幸福卡」或「新北兒童卡」至全市七大通路，即可便利兌換鮮奶、豆漿或優酪乳，以最貼近生活的方式守護孩子的關鍵營養。目前已編列4.29億元，逾33萬名2至12歲的孩子受惠，自8月31日起更將擴及至本市公私立國中學生。

經發局補充，本次亦攜手本市觀光工廠推出加值優惠內容，自即日起至2026年12月底前，憑幸福卡與兒童卡於印地安皮革創意工場、吳福洋襪子故事館、香帥蛋糕芋製所、維格餅家鳳梨酥夢工場、許新旺陶瓷紀念博物館等5家觀光工廠，即可享課程及指定商品等限定優惠。相關活動請上「新北鮮奶幸福週」官方網站查詢。

▲侯友宜表示，為確保攤商及民眾購物環境及食品安全無虞，市府團隊會持續加強大型賣場聯合稽查。

▲侯友宜視察超市鮮奶專區整備狀況，以萬全準備迎接連假後「新北鮮奶幸福週」政策啟動。