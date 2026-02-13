　
地方 地方焦點

《湯姆歷險記》重現全靠她！張童童變身創作歌手闖歌壇

▲《湯姆歷險記》重現全靠她！張童童變身創作歌手闖歌壇。（圖／張童童提供）

▲曾參與推動多部懷舊卡通重新發行的資深影音工作者張童童，在陪伴一整個世代成長後，選擇從媒體幕後走向音樂創作。（圖／張童童提供）

記者游瓊華／台中報導

曾參與推動多部懷舊卡通重新發行的資深影音工作者張童童，在陪伴一整個世代成長後，選擇從媒體幕後走向音樂創作。她將多年的人生閱歷轉化為旋律，透過首張原創專輯《最高級的愛是自己》，為自己的人生下半場留下最真實的聲音紀錄。

張童童早年深耕影音內容產業，曾投入《小英的故事》、《湯姆歷險記》等多部經典懷舊卡通的版權取得、母帶修復與重新製作。當時她出資處理授權協商、音軌重製與行銷發行，將多部因素材遺失而難以再現的作品重新帶回觀眾面前。其中，她更主導將日本動畫重新進行台語在地化配音，捨棄生硬的直譯，改以生活化且幽默的語感呈現，獨特的風格在當年播出後深受好評，成為許多人共同的童年記憶。

從小熱愛唱歌與文字紀錄的張童童，在走過不同人生階段後，決定用音樂詮釋對時間與情感的理解。新專輯《最高級的愛是自己》並非依循市場流行公式，而是源自真實的生活體悟。她以溫柔且堅定的嗓音，唱出女性在經歷愛情、責任與失去後的內在轉變。她希望透過音樂分享心境，陪伴成熟階段的女性面對自我與關係，期許每個人都能擁有璀璨的人生下半場。

「以前是替作品找回位置，現在是用音樂陪伴所有親愛的女人。」張童童如此形容這次的身份轉變。從影音產業到音樂創作，從陪伴一個世代到陪伴自己，她持續以不同形式與時間對話，為正在人生下半場前行的人們，留下能產生共鳴的聲音。

