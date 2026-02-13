台美關稅拍板　陳亭妃：帶台南產業迎戰新局

▲立委陳亭妃表示，台美對等貿易新架構有助穩定台南產業信心。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台美對等貿易協定拍板，確立15％對等關稅新架構。民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃13日表示，談判團隊成功守住台灣與主要競爭國相近的關稅條件，對以傳產與中小企業為主體的台南而言，是一顆「定心丸」，有助穩住接單與市場信心。但她也直言，關稅只是起點，台南必須主動迎戰新局、加速轉型。

陳亭妃指出，台南產業結構以中小企業、製造供應鏈與傳統產業為主，任何關稅與貿易規則變動，都會直接反映在訂單、成本與就業。如今談判結果底定，確實降低企業面對不確定性的壓力，但接下來仍面臨轉型升級與市場通路重整挑戰，中央與地方必須強化溝通，讓業者清楚掌握政策工具、資源支援與下一步策略。

在農漁產方面，她強調台南是農漁重鎮，外銷與內銷都牽動第一線生計。她指出，蝴蝶蘭外銷美國爭取到零關稅安排，有助穩固市場優勢；吳郭魚等水產雖適用１５％關稅，但相較競爭國條件仍具優勢與拓展空間。內銷方面，政府守住米、牡蠣、文蛤等關鍵品項的既有關稅防線，穩定市場秩序，避免衝擊擴大至產地端。

陳亭妃也坦言，談判成果雖有利，但假訊息可能混淆視聽，導致企業與農漁民誤判情勢。她主張政府應與人民直接對話，清楚說明未來競爭優勢與政策防線，協助中小企業及農漁牧業者以「危機即轉機」思維，掌握產業升級契機。

她進一步表示，年後將邀請經濟部及農業部首長南下台南，與中小企業、農漁民、畜牧與酪農業者面對面座談，盤點支持方案與外銷布局方向，確保產業在新關稅環境下站穩腳步、穩健迎戰國際變局。