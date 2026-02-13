　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一圖看春節天氣！除夕一夜變天「2地探7℃」　開工還有強冷空氣

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲春節天氣出爐！「先暖後涼」型態明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

9天春節連假明（14）日起跑，不少民眾準備返鄉或出遊。中央氣象署表示，今年春節天氣呈現「先暖後涼、涼暖交替」型態，連假前段在東南風吹拂下，各地白天明顯回暖，高溫上看27至29度，溫暖如春；但除夕起鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部將轉為濕涼天氣，金門、馬祖低溫甚至下探7至9度。

連假前段暖如春　日夜溫差飆10度以上

根據氣象署預報，14日至15日小年夜前，各地大多晴到多雲，西半部及宜蘭高溫約27至30度，花東25至27度。不過夜間受輻射冷卻影響，中部以北低溫約13至17度，日夜溫差可達10至15度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，今起至周末轉為東南風環境，中午在陽光下會感到「非常溫暖」，但清晨與夜間仍偏涼，戶外活動建議採洋蔥式穿搭，方便隨時調整。西半部及金馬地區亦須留意濃霧影響。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲春節期間天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

除夕鋒面報到　北東轉濕涼

除夕（16日）將有一道鋒面快速通過，隨後東北季風增強。16日至18日（初二）期間，北部及宜蘭氣溫下降，高溫降至18至22度，轉為陰雨濕涼；東半部亦有局部短暫雨。中南部則維持多雲到晴，白天舒適，但早晚仍有涼意。

外島降溫更明顯，16日至18日金門低溫約12至13度，馬祖約9至10度，局部地區甚至可能出現7度左右低溫，須特別注意保暖與濃霧影響。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

初三回溫　開工前後恐再迎強冷空氣

19日至20日（初三、初四）東北季風逐漸減弱，各地氣溫稍回升，北部及宜蘭高溫回到21至22度，中南部可達26至28度，僅迎風面仍有局部短暫雨。

不過氣象粉專提醒，冬天尚未結束。預估年假尾聲或開工當日，可能還有一波較強冷空氣南下，強度仍待觀察，但提醒民眾冬衣別太早收，持續關注最新預報。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選

02/11 全台詐欺最新數據

372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

除夕鋒面通過「北東有雨」　初二起西半部好天氣

明天(14日)至小年夜溫暖，不過日夜溫差可達10度，除夕將有鋒面通過、東北季風增強，桃園以北、宜花降雨多，東部和中部山區也有零星雨，初二水氣減少，不過初六收假日又要變天，東北季風再增強，北東轉濕涼持續至開工日。今晚到除夕北部和金馬易有濃霧影響春節疏運。

春節天氣4階段變化　除夕北東轉濕涼

春節天氣4階段變化　除夕北東轉濕涼

今晨9.8℃！白天飆28度像夏天　雨區擴大時間點曝

今晨9.8℃！白天飆28度像夏天　雨區擴大時間點曝

今天回溫迎周末好天氣　除夕「轉雨降溫」濕冷5天

今天回溫迎周末好天氣　除夕「轉雨降溫」濕冷5天

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流下探6度

春節天氣鋒面通過東北季風溫差大保暖提醒

