一圖看春節天氣！除夕一夜變天「2地探7℃」　開工還有強冷空氣

9天春節連假明（14）日起跑，不少民眾準備返鄉或出遊。中央氣象署表示，今年春節天氣呈現「先暖後涼、涼暖交替」型態，連假前段在東南風吹拂下，各地白天明顯回暖，高溫上看27至29度，溫暖如春；但除夕起鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部將轉為濕涼天氣，金門、馬祖低溫甚至下探7至9度。

連假前段暖如春 日夜溫差飆10度以上

根據氣象署預報，14日至15日小年夜前，各地大多晴到多雲，西半部及宜蘭高溫約27至30度，花東25至27度。不過夜間受輻射冷卻影響，中部以北低溫約13至17度，日夜溫差可達10至15度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，今起至周末轉為東南風環境，中午在陽光下會感到「非常溫暖」，但清晨與夜間仍偏涼，戶外活動建議採洋蔥式穿搭，方便隨時調整。西半部及金馬地區亦須留意濃霧影響。

除夕鋒面報到 北東轉濕涼

除夕（16日）將有一道鋒面快速通過，隨後東北季風增強。16日至18日（初二）期間，北部及宜蘭氣溫下降，高溫降至18至22度，轉為陰雨濕涼；東半部亦有局部短暫雨。中南部則維持多雲到晴，白天舒適，但早晚仍有涼意。

外島降溫更明顯，16日至18日金門低溫約12至13度，馬祖約9至10度，局部地區甚至可能出現7度左右低溫，須特別注意保暖與濃霧影響。

初三回溫 開工前後恐再迎強冷空氣

19日至20日（初三、初四）東北季風逐漸減弱，各地氣溫稍回升，北部及宜蘭高溫回到21至22度，中南部可達26至28度，僅迎風面仍有局部短暫雨。

不過氣象粉專提醒，冬天尚未結束。預估年假尾聲或開工當日，可能還有一波較強冷空氣南下，強度仍待觀察，但提醒民眾冬衣別太早收，持續關注最新預報。