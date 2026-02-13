春節連假整理土地注意　新北違規開挖山坡地最高罰30萬元

▲春節期間民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆新年將至，2026年春節有9天連續假期，想利用連續假期來整理自家土地的民眾，整理土地時如果涉及未依規定申請，擅自開挖整地，新北市農業局將馬上到現場制止取締，並依水土保持法處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰及限期改正，屆期未改正，按次分別處罰至改正為止，如有涉及致生水土流失者，可能就要面臨6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣60萬元以下罰金，請不要趁春節期間以身試法。

新北市政府輔以山坡地衛星進行全年無休的衛星影像監測，同時透過公所及派出所第一線查通報及農業局不定期違規巡查讓山坡地違規無所遁形。當接獲通報時，如未先申請水土保持計畫而擅自開發、經營或使用，新北市府將立即前往制止取締。日前新店區民眾假藉合法申請在假日期間未依核定事項而擅自開挖整地，第一時間農業局到場制止並取締，因現場經新北市水土保持服務團認定有水土流失情形，農業局也移送司法機關偵辦並依水土保持法裁罰6萬元及限期改正，並定期巡查是否有再違規之情事。

▲新北山坡地違規取締全年不打烊。

為宣導水土保持教育，新北市農業局以時下最賣座的電影阿凡達為發想，拍攝「水保再生之村」創意宣導影片，透過輕快、有趣的節奏傳達定期巡查周邊環境，除了清理排水溝等定期維護工作外，發現不明人士隨意開挖山坡地也可以立即通報新北市農業局，以遏止有心人士違規開挖山坡地，維護新北山坡地安全。

新北市農業局表示，春節期間民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，將立即前往制止取締，另外若有水土保持法規相關問題或水土保持書件填寫疑問，可於上班日每周一、四上午9點到12點可至新北市府22樓服務台洽詢，也可撥打專線02-29659930亦會有專業技師諮詢服務來避免違反水土保持法之情事發生。