新北春節賞花新亮點　蘆洲鴨母港炮仗花橘紅花瀑迎春

▲炮仗花攀附在人行道邊扶手，仍有許多花苞等待開放。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著農曆春節腳步逼近，蘆洲區鴨母港溝兩岸的「炮仗花」也捎來春日喜訊！目前堤岸兩側已可見不少炮仗花悄悄吐露花苞，部分橘紅花朵也已初綻。根據氣象預報，農曆春節期間天氣將轉晴回暖，在暖陽催化下，預計炮仗花將陸續全面盛開，形成壯觀的橘紅花海，成為市民新春假期「走春」的熱門去處。

新北市水利局表示，鴨母港溝過去給人較為老舊的印象，但在市府近年持續推動整治與環境優化後，如今已蛻變為水質清澈、生態豐富的休憩景點，常可見白鷺鷥駐足覓食。除水環境改善外，市府團隊也在兩岸河道綿延約500公尺的人行步道旁種植大量炮仗花。炮仗花因花形呈長筒狀、成串垂墜宛如下垂鞭炮而得名，象徵「紅紅火火」、「富貴吉祥」，十分應景。

▲早晨陽光下的炮仗花顯得格外亮眼。

水利局長宋德仁指出，今年受近日冷氣團影響，花朵綻放速度略為放緩，目前正處於「蓄勢待發」階段，民眾路過時已可看見枝頭掛滿花苞，彷彿等待陽光露臉的那一刻。預估隨著春節假期天氣回暖，陽光灑落之際，成千上萬的炮仗花將接力綻放，屆時兩岸堤牆將被橘紅花瀑覆蓋，展現如黃金瀑布般的壯麗景致。

市府也誠摯邀請民眾把握農曆春節連假好天氣，搭乘捷運至蘆洲站後轉乘公車或步行前往鴨母港溝。白天可漫步林蔭步道，欣賞垂掛的橘紅花牆與綠意交織的景觀，感受濃濃春意；若時間充裕，傍晚亦可停留欣賞河岸光雕夜景，體驗截然不同的浪漫氛圍。

▲蘆洲鴨母港溝炮仗花悄悄探頭，靜待春節滿開。

【交通資訊】

1、蘆洲鴨母港溝：捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行三分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車導航蘆洲永安南路二段及中山二路交叉口。2、蘆洲鴨母港溝炮仗花：蘆洲區中山二路至白鷺之衍橋間兩側堤牆上。