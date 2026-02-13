　
社會 社會焦點 保障人權

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲台北三寶爸赴美國工作期間偷吃，被正宮抓包。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台北一名女子阿芬（化名）指控，丈夫阿強（化名）赴美工作期間，與女子小美（化名）透過LINE長期互動，不僅互傳裸照，對話內容更充滿性暗示與挑逗語句。她在美國團聚期間意外發現相關訊息，情緒崩潰，最終提告向兩人求償150萬元精神慰撫金。士林地方法院審理後認定，兩人互動明顯逾越一般朋友界線，已侵害配偶權，判決阿強與小美須連帶賠償50萬元，全案仍可上訴。

互傳私密照　對話內容露骨

判決指出，阿芬與阿強於民國102年結婚，育有3名子女。阿強110年底赴美工作，阿芬111年7月攜子赴美同住。同年10月，阿芬從丈夫手機中發現，阿強自4月起與小美頻繁傳訊，內容不僅互傳裸露照片，對話更充滿強烈性暗示與挑逗字句。

根據法院勘驗的對話紀錄，小美曾以「想要點高蛋白飲（含著吸吸吸）」、「超愛我巨獸博士」、「想要被鬍子搔癢癢」等語示愛，還傳訊稱自己「已經淹沒在想要巨獸香滑順口的汁」，甚至直白表示「用盡全部的生命也只是想跟你做愛」。雙方亦有語音通話互動。法院認為，相關內容已明顯逾越一般社交往來範圍，足以動搖婚姻信任基礎。

妻蒐證方式遭質疑　法院仍採信

阿強辯稱，阿芬趁其熟睡時錄下手機畫面，屬違法取得證據，不應採信；並強調兩人分隔兩地，沒有實際發生性行為，只是尋求心理支持。

法官指出，民事案件對於證據能力並無絕對排除規定，須衡量取得手段與侵害程度。本案中，阿芬知悉丈夫手機密碼，並非以暴力或監控軟體方式蒐證，侵害程度相對有限；加上此類案件本質隱密，取證困難，因此認定相關對話紀錄具有證據能力。

通姦除罪化　配偶權仍受保障

法院強調，雖然通姦罪已遭宣告違憲，但民事上的「配偶權」仍受法律保障。若行為逾越正常社交界線，足以破壞婚姻共同生活，即可能構成侵權行為。

審理結果認定，阿強與小美的互動情節重大，已侵害阿芬基於配偶關係的身分法益，應負連帶賠償責任。

原求償150萬　法院酌減為50萬

法官審酌雙方學歷與經濟狀況，阿芬為碩士畢業、名下有多筆投資；阿強同為碩士，具有固定收入；小美則為高職畢業、名下無財產。另考量阿芬最終與阿強離婚、獨自照顧3名子女，精神確實受創，認為慰撫金以50萬元為適當。

至於阿芬主張兩人曾於110年間發生性行為，法院認為證據不足，未予採認。最終判決原告部分勝訴，其餘請求駁回。

02/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫
AKB48 Team TP突宣布改名
女警嗆殺盧秀燕喊無罪！做筆錄狂笑：去問觀落陰　開庭竟走法官通
台中嚴重車禍！　25歲男慘死

