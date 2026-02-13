　
地方 地方焦點

春節將至點亮安全燈　楠西消防前進北極殿宣導居家防火

▲南消二大隊楠西消防分隊結合楠西北極殿點燈活動，向信眾宣導春節居家防火安全。（記者林東良攝，下同）

▲南消二大隊楠西消防分隊結合楠西北極殿點燈活動，向信眾宣導春節居家防火安全。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，家家戶戶忙著除舊布新、圍爐團圓，火源與電器使用頻率大幅提升，台南市消防局第二大隊楠西分隊，結合楠西區公所及在地宗教場所楠西北極殿，於祈福燈籠點燈活動期間辦理春節防火安全宣導，藉由信眾參香人潮，加強宣導用火、用電安全觀念，並推廣住宅用火災警報器安裝的重要性。

▲南消二大隊楠西消防分隊結合楠西北極殿點燈活動，向信眾宣導春節居家防火安全。（記者林東良攝，下同）

消防人員現場說明，住宅用火災警報器能在火災初期即發出高分貝警報聲響，協助住戶第一時間察覺異狀、迅速應變，為逃生爭取寶貴時間，對提升居家安全具有實質助益。宣導攤位前吸引不少信眾駐足聆聽，並主動詢問安裝方式與補助資訊。

針對春節常見火災風險，消防人員也特別提醒，過年期間家中電器使用頻繁，應避免延長線過度負載，高功率電器使用前務必確認電線與插座是否老舊鬆脫；外出或就寢前記得關閉不必要電源，防範電氣火災發生。圍爐烹調時更要注意爐火控制，避免湯汁溢出熄火造成瓦斯外洩，並落實「人離火熄」原則，切勿邊煮食邊離開廚房。

▲南消二大隊楠西消防分隊結合楠西北極殿點燈活動，向信眾宣導春節居家防火安全。（記者林東良攝，下同）

近日氣溫偏低，消防人員也強調防範一氧化碳中毒的重要性。使用瓦斯熱水器或燃氣設備時，應保持室內通風良好，熱水器須安裝於室外或通風良好位置，切勿於密閉空間內燃燒炭火或使用燃燒器具，以免釀成憾事。

此外，春節期間走春參拜人潮眾多，民眾應留意出入口與逃生動線，避免於公共場所堆放雜物，並遵守現場安全管理規定；同時再次呼籲禁止施放天燈，以免火源掉落引發山林或建築物火災，共同維護公共與環境安全。

▲南消二大隊楠西消防分隊結合楠西北極殿點燈活動，向信眾宣導春節居家防火安全。（記者林東良攝，下同）

市長黃偉哲表示，近年火警案件多與電器使用不當及居家雜物堆積有關，住宅用火災警報器的提前警示功能，有助於及早逃生並降低財產損失；也提醒市民保持居家整潔，確保逃生通道暢通，才能在緊急時刻迅速應變。

消防局長楊宗林指出，透過結合在地宗教場所辦理宣導活動，能讓消防觀念深入社區生活；第二大隊大隊長王騰毅也提醒，春節團聚歡樂之餘，更要提高警覺，從生活細節落實防火措施，才能真正平安迎新年、安心過好年。

春節楠西消防北極殿防火

