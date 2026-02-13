黃偉哲視察台南智慧交通中心　全面備戰春節連假人潮

▲台南市長黃偉哲前往大台南智慧交通中心視察春節交通整備情形。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假將至，台南市政府提前備戰。市長黃偉哲13日前往大台南智慧交通中心視察交通整備情形，掌握連假前交通狀況，並慰勉春節期間執勤同仁辛勞，期盼在返鄉與旅遊人潮湧現之際，維持府城交通順暢與安全。

黃偉哲表示，台南向來是國旅熱門城市，預估春節期間返鄉與觀光人潮將大幅增加。市府團隊已針對重要景點與燈節活動周邊，事前完成交通疏導規劃；春節連假期間，交通局每日派員進駐智慧交通中心，即時監控重要道路與路口車流狀況，針對瓶頸路段即時調整號誌與疏導措施，並與警察局密切聯繫，全力確保交通順暢。

警方也將全面動員，在各大景點周邊加強交通指揮與違規取締，避免壅塞情形擴大，守護市民與旅客行車安全。

交通局長王銘德指出，往年遊客眾多的安平地區，市府持續與安平區公所合作，規劃2條免費接駁車路線，串聯主要停車場與景點，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，減少市區車流負擔。

此外，春節期間全市「大台南公車」及小黃公車將依假日與春節班表行駛。2月16日除夕當天19時後班次停駛，但服務高鐵站的H31、H32、62、黃9、橘9及橘9-1路線，仍依假日班表營運至末班車，便利返鄉與轉運旅客。

市府已彙整重要景點交通疏導措施，公布於「台南行春」及交通局官網，建議民眾出遊前先行查詢路況與停車資訊，善用停車、公車等APP預先規劃行程。提早準備、避開尖峰，就是對自己旅程最大的溫柔。

春節是團圓的節日，也是城市運轉的考驗。當智慧交通系統全天候守望，當第一線人員堅守崗位，這座城市的流動就不只是車潮，而是一份讓人安心回家的力量。